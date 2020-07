Clint Eastwood promuje marihuanę? Aktor pozywa firmy sugerujące taki stan rzeczy

Clint Eastwood jest amerykańskim człowiekiem-instytucją. Aktorem, reżyserem, scenarzystą, producentem i kompozytorem, który w trakcie swojej długoletniej kariery wziął udział w ponad 70 produkcjach. Eastwood ma na swoim koncie także 4 Oscary, 3 Złote Globy, 3 Cezary, Złotą Kaczkę oraz cały szereg innych nagród.

Okazuje się, że Eastwood jest tak bardzo „cool”, że kilka firm, sprzedających marihuanę oraz produkty CBD, postanowiły wykorzystać jego podobiznę do sprzedania swoich produktów.

Oświadczenie Eastwooda

Jak informuje portal The Hollywood Reporter, mężczyzna pozwał kilka firm, które dopuściły się publikacji nieprawdziwych wywiadów z jego osobą, w których zachwala produkty poszczególnych marek.

" „Działanie to spowodowane jest pojawieniem się serii artykułów online, które przedstawiają pana Eastwooda w nieprawdziwym, oszczerczym świetle i sugerują, że mężczyzna promuje i sprzedaje produkty z cannabidiolem (CBD”) – możemy przeczytać w jednym z pozwów. "

Jeden z artykułów przedstawia zdjęcie Eastwooda, po którym następuje krótki „wywiad” z nim, w którym chwali zalety konkretnych produktów. Prawnicy mężczyzny podkreślają także, jak szkodliwe jest to działanie, gdyż ten proceder jest zwyczajnym oszustwem, mającym na celu złapanie jak największej liczby klientów.

Co ciekawe, jak podaje portal Vulture, to nie pierwszy przypadek, gdy wizerunek znanej osoby wykorzystany jest bez jej wiedzy do sprzedawania tego rodzaju produktów. W ubiegłym roku ponoć Sandra Bullock i Ellen DeGeneres również musiały wystosować podobne pisma, kierując je do podobnej maści firm.

