Cloris Leachman nie żyje. Nagrodzona Oscarem aktorka miała 94 lata

Wielka strata dla kinematografii i świata telewizji. 26 stycznia 2021 roku zmarła Cloris Leachman. Aktorka miała 94 lata.

Nie żyje Cloris Leachman - legenda komedii

O śmierci artystki poinformował portal Variety. Nie podano jednak przyczyny zgonu, ale można podejrzewać, że chodzi o sędziwy wiek aktorki. Cloris Leachman urodziła się 30 kwietnia 1926 roku w Des Moines w stanie Iowa. Jako młoda dziewczyna studiowała na Wydziale Dramatycznym na Northwestern University oraz Illinois State University. Swoją przygodę z show-biznesem zaczęła w 1946 roku, kiedy wzięła udział w konkursie Miss America jako Miss Chicago 1946.

Uczestnictwo w wyborach miss sprawiło, że Leachman zaczęła występować w telewizji. Dostała też stypendium, pozwalające jej na studia aktorskie w Nowym Jorku w Actors Studio. Wystąpiła też jako Nellie Forbush w pierwotnej obsadzie musicalu Rodgersa i Hammersteina "South Pacific". Po raz pierwszy na dużym ekranie pojawiła się w filmie "Carnegie Hall" z 1947 roku, ale grała epizod.

Pierwsza duża rola Leachman to postać Christiny Bailey w kryminale "Śmiertelny pocałunek" z 1955 roku. Następnie występowała regularnie w serialu "Lassie", dzięki czemu stała się rozpoznawalna i angażowana do wielu produkcji telewizyjnych lat 60. takich jak, "Strefa mroku", "77 Sunset Strip" czy "Perry Mason". W 1971 roku wystąpiła w filmie Petera Bogdanovicha "Ostatni seans filmowy", dzięki któremu dostała Oscara za rolę drugoplanową.

Dzięki docenieniu przez Akademię Filmową grała w popularnym swego czasu w USA programie komediowym "Mary Tyler Moore" oraz nagrodzonym Emmy serialu "A Brand New Life". Leachman łącznie zdobyła osiem nagród Emmy i jako jedna aktorka była laureatką pięciu statuetek w pięciu różnych kategoriach. W latach 70. grała główną rolę w sitcomie "Phyllis" oraz rozpoczęła współpracę z Melem Brooksem, dzięki czemu wystąpiła w filmach "Młody Frankenstein", "Lęk wysokości" i "Historia świata: Część I".

W 1983 roku zagrała w telewizyjnej produkcji "The Woman Who Willed a Miracle", która przyczyniła się do zdobycia kolejnej Emmy. W kolejnych dekadach występowała gościnnie w wielu filmach i serialach, takich jak "Niania", "Dotyk anioła", "Zwariowany świat Malcolma", "Dwóch i pół", "The Office", "Fineasz i Ferb", "Stalowy gigant", "Zły Mikołaj", czy "Straszny film 4". Jedną z ostatnich dużych ról Leachman był udział w sitcomie "Dorastająca nadzieja" z 2010 roku.