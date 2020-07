Cmentarzysko satelitów i niezwykle czysta woda. Oceaniczny Biegun Niedostępności fascynuje i przeraża

Punkt Nemo nosi taką nazwę na cześć bohatera powieści Juliusza Verne’a "Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi". Oficjalnie jest to oceaniczny biegun niedostępności, czyli takie miejsce na oceanie, że gdy się w nim znajdziemy, gdziekolwiek by się nie odwrócić, do lądu będzie najdalej niż w jakiejkolwiek innej lokalizacji, na jakimkolwiek akwenie.

Gdzie znajduje się Oceaniczny Biegun Niedostępności?

Oceaniczny Biegun Niedostępności znajduje się w południowych rejonach Oceanu Spokojnego, 2688 km od najbliższego lądu – wysp Pitcairn na północy, Wyspy Wielkanocnej na północnym wschodzie i wyspy Maher w pobliżu Ziemi Marii Byrd w Antarktyce.

Od reszty świata oddzielony jest także prądami morskimi tworzącymi wielki wir, tzw. SPG (South Pacific Gyre, tworzą go głównie Prąd Południoworównikowy, Wschodnioaustralijski, Dryf Wiatrów Zachodnich i Prąd Peruwiańskich). Punkt Nemo został wyznaczony w 1992 roku przez chorwacko-kanadyjskiego statystyka, Hrvoje Lukatela.

Cmentarz kosmicznych śmieci

Wiatry i prądy morskie uniemożliwiają dostęp do tego miejsca ludziom i zwierzętom, więc jest to biologiczna pustynia, na której przetrwać mogą jedynie wyspecjalizowane organizmy.

Od połowy 1971 roku agencje kosmiczne wykorzystują punkt Nemo i 37 milionów kilometrów kwadratowych wokół niego, by składować tam kosmiczne śmieci, które są zbyt duże, by spłonąć kompletnie w atmosferze.

Do połowy 2016 roku sprowadzono z orbity w ten obszar Ziemi około 260 obiektów. Obecnie spoczywa tam między innymi stacja MIR, 140 rosyjskich modułów transportowych i kilka należących do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

"Pustynia" na dnie Oceanu Spokojnego najczystszym miejscem na Ziemi

W tej części Ziemi ocean naświetlany jest szczególnie mocnym promieniowaniem UV a znaczne odległości i prądy morskie odbierają szansę na przedostanie się w to miejsce naniesionych z lądu składników odżywczych. Od grudnia 2015 roku do stycznia 2016 roku załoga niemieckiej łodzi badawczej FS Sonne badali ten teren by ustalić, co żyje w tym rejonie świata.

Badacze kierowani przez ekspertów z Instytutu Mikrobiologii Morza im. Maxa Plancka przepłynęli 7000 km z Chile do Nowej Zelandii przez sam środek SPG. Zespół zebrał próbki drobnoustrojów żyjących na głębokościach od 20 do 5000 metrów w celu ich analizy. Badanie potwierdziło, że Punkt Nemo jest tego, że jest tam cmentarzysko kosmicznych śmieci, jest najczystszym miejscem na naszej planecie. Woda morska jest tam jedną z najbardziej przejrzystych na Ziemi. Plankton znaleźć można dopiero na głębokości 100 metrów, więc ocean wydaje się tam szczególnie niebieski.

