Co dzieje się z Pokemonem, który za długo siedzi w Pokeballu? Przerażająca fanowska teoria

Pokemony, niezależnie, czy chodzi o gry, seriale anime czy filmy pełnometrażowe to niezwykle popularna marka. Mimo, że istnieje od wielu lat, twórcy nadal nie wyjawili pewnych sekretów, stojących za zasadami funkcjonowania tego dziwacznego świata, w którym zwierzęta zastępują intrygujące istoty skłonne do walk. Jedną z tajemnic jest mechanika funkcjonowania podstawowego narzędzia każdego trenera Pokemon - Pokeballa. Jak działa to urządzenie?

Pokemon - jak działają Pokeballe?

Nad tym pytaniem fani Pokemonów główkują od wielu lat. Nigdy nie otrzymali oficjalnego potwierdzenia swoich domysłów od twórców serii. A szkoda, bo teorie wskazują na dość mroczne przypuszczenia dotyczące sposobu traktowania fikcyjnych stworzeń. Prawdopodobnie osoby, które oglądały serial lub grały w gry Nintendo, w pewnym momencie zaczęły się zastanawiać, co dzieje się z Pokemonem, gdy wraca do Pokeballa.

W serialu animowanym istnieją Pokemony, które nie przepadają za siedzeniem w Pokeballu, jak na przykład Pikachu Asha czy Meowth Zespołu R. Te przykłady kazały dojść niektórym fanom do dość makabrycznych konkluzji.

Pokemon - co jest wewnątrz Pokeballa?

Pokeball to specjalne urządzenie pozwalające na magazynowanie posiadanych stworków. Kiedy nie są potrzebne trenerowi, po prostu zamyka je w środku. Służą też do łapania dzikich istot. Istnieje kilka rodzajów Pokeballi - od zwykłych czerwono-białych po bardziej zaawansowane stworzone do łapania i trzymania naprawdę potężnych Pokemonów.

Twórcy nie zdradzili, jak dokładnie działa Pokeball, ani jak wygląda wnętrze urządzenia. Teorie są różne. Według niektórych Pokemony są przetwarzane w energię lub dane gromadzone wewnątrz kulek. Mimo to zachowanie Pikachu, który darzył Pokeballe nienawiścią, wskazują na fakt, że zamknięty w środku stworek odczuwa izolację i w nielicznych przypadkach może to bardzo źle znosić.

Reakcja Pikachu na kulki prowadzi więc do wniosku, że Pokeball nie jest odpowiednim miejscem do długiego przechowywania w nim Pokemonów.

Pokemon - co dzieje się ze stworkiem długo zamkniętym wewnątrz Pokeballa?

Z powyższych wniosków wynika, że trenerzy powinni pozwalać swoim potworkom regularnie opuszczać Pokeballe. Co jednak jeśli trener zgubi kulkę z Pokoemonem wewnątrz, albo zapomni, że ma jakiegoś przedstawiciele tych stworzeń i przestanie go wypuszczać? Fani mają kilka teorii na ten temat.

Jedna z nich mówi, że informacje wewnątrz długo nieotwieranego Pokeballa dane ulegają częściowemu uszkodzeniu, a stworek przechodzi metamorfozę. Osoby grające w Pokemony pierwszej generacji mogły natknąć się na tajemnicze stworzenie rejestrowane przez Pokedex jako MissingNo. Chociaż najprawdopodobniej jest to zwykły glitch, wielu graczy wierzy, że w rzeczywistości MissingNo to nieoficjalny Pokemon - pozostałość po uszkodzonym stworku za długo trzymanym w Pokeballu.

Dla wielu graczy MissingNo to integralny element serii. Istnieją nawet próby wgrania go do nowszych wersji Pokemonów. Miłośnicy serii tworzą poświęcone mu fanarty, nagrywają o nich materiały wideo i publikują różnego rodzaju teorie, za pomocą których próbują osadzić to dziwne zjawisko w świecie gry.

Dopóki twórcy oficjalnie nie obalą teorii o MissingNo, wydaje się ona nadzwyczaj atrakcyjna, chociaż jednocześnie jest dość przerażająca.

