Co, jeśli naukowcom nigdy nie uda się opracować szczepionki na koronawirusa?

Pandemia koronawirusa trwa w najlepsze. Każdego dnia docierają do nas informacje o nowych przypadkach zakażeń, których liczba wciąż jest zastraszająco wyższa od liczby wyzdrowień. Życie ludzi na całym świecie uległo drastycznej zmianie, gospodarki krajów stanęły w miejscu, a kolejne osoby tracą pracę i środki do życia. Dlatego też, każdego dnia wyczekujemy informacji o pracach nad szczepionką. Jednak co się stanie, jeśli ta nigdy nie nadejdzie? Eksperci biorą taki scenariusz pod uwagę.

Koronawirus - co, jeśli naukowcom nigdy nie uda się opracować szczepionki?

Wielu ekspertów zaznacza, że nie mamy 100% pewności, że szczepionka na koronawirusa kiedykolwiek powstanie. Wówczas społeczeństwo będzie musiało nauczyć się z nim żyć. Małymi krokami zaczniemy wracać do względnej normalności, jednak pewne obostrzenia wciąż będą nam towarzyszyć. Niektóre mogą wracać, jak sam wirus, którego aktywność może się zmieniać, a liczba ofiar stale rosnąć. W końcu takie sytuacje ludzkość ma już za sobą.

Jak słusznie zauważa wysłannik Światowej Organizacji Zdrowia, dr David Nabarro z Imperial College London jest kilka wirusów, na które wciąż nie opracowaliśmy szczepionek. Za przykład niech posłuży choćby wirus HIV - minęły już prawie cztery dekady i zginęło kilkadziesiąt milionów ludzi. A szczepionki, jak nie było, tak nie ma.

Dr David Nabarro stwierdził:

" Nie możemy zakładać, że szczepionka w ogóle się pojawi. A jeśli tak się stanie, to czy przejdzie wszystkie testy skuteczności i bezpieczeństwa. Absolutnie koniecznym jest, aby wszystkie społeczeństwa na całym świecie były w stanie bronić się przed koronawirusem jako stałym zagrożeniem, a także aby móc zajmować się życiem społecznym i działalnością gospodarczą z nim pośród nas. "

Są jednak eksperci, których cechuje znacznie większy optymizm. Zakładają, że wizja dość szybkiego opracowania szczepionki na koronawirusa jest wizją jak najbardziej realną. Przede wszystkim z uwagi na fakt, iż koronawirus nie mutuje szybko, co odróżnia go od HIV i malarii. Dr Anthony Fauci - dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych - twierdzi, że szczepionki możemy się doczekać już nawet w ciągu roku lub 18 miesięcy. Jak jednak zauważył dziekan National School of Tropical Medicine, dr Peter Hotez - wprowadzenie jej od razu do obiegu byłoby wyczynem historycznym i bezprecedensowym.