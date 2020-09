Co łączy pandemię Covid-19 i II wojnę światową? Brytyjski profesor porównuje oba przypadki

Wraz z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 nadciąga widmo potężnego kryzysu gospodarczego, masowego bezrobocia i przerwanych łańcuchów dostaw. Rządy wdrażają coraz to nowe plany mające ratować zdrowie obywateli i krajowe gospodarki.

Jaki związek ma pandemia koronawirusa z II wojną światową?

Jak twierdzi Joe Nellis, profesor światowej ekonomii w School of Management w Cranfield University w Wielkiej Brytanii, kryzys wywołany pandemią pod wieloma względami przypomina gospodarczy krajobraz po II wojnie światowej.

" Rządy na całym świecie zwiększają zadłużenie, aby pomóc swoim gospodarkom i przedsiębiorstwom uniknąć upadku. "

- mówił profesor.

Jego słowa przytoczył prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson podczas III Kongresu Rynku Lotniczego w Warszawie w kontekście obecnej sytuacji panującej w światowym lotnictwie cywilnym. Jest to jedna z wielu branż, która by nie upaść musi prosić o pomoc finansową. Jednak połowa przyznanej pomocy, to pożyczki, które oznaczają wzrost zadłużenia linii lotniczych o ponad 67 mld dol.

Redaktorzy Business Insider Polska zapytali prof. Joe Nellisa o analogię między kryzysem COVID-19 i II wojną światową.

" Rządy na całym świecie zwiększają zadłużenie, aby pomóc swoim gospodarkom i przedsiębiorstwom uniknąć upadku. Uważam, że ta pożyczka ma zasadnicze znaczenie, podobnie jak w okresie po II wojnie światowej "

- odpowiedział uczony.

" Przywrócenie poziomu zadłużenia do stanu sprzed katastrofy zajmie wiele dziesięcioleci. Nasze dzieci i wnuki będą dźwigać ciężar tego długu. Będziemy świadkami "nowej normalności" w dziedzinie szybszej ekspansji e-commerce, zaistnienia bardziej elastycznych modeli pracy. Zaobserwujemy też koniec niektórych przedsiębiorstw i powstanie zupełnie nowych. Również zmiany w globalnej równowadze sił przyspieszą, zwłaszcza w kontekście Chin i ich globalnych inwestycji. "

- podkreśla prof. Nellis w odpowiedzi na pytania Business Insider Polska.

Pandemia COVID-19 to głównie kryzys humanitarny, ale pociągający za sobą istotne implikacje społeczno-gospodarcze. Obecna sytuacja wymaga podjęcia podobnych działań jak w czasie odbudowy gospodarek po II wojnie światowej. Nie ulega wątpliwości, że skutki pandemii będziemy ponosić przez wiele lat.

