Co się stanie w 2020 roku? Przepowiednia Kaede Uber, następczyni Baby Wangi

Baby Wangi nie trzeba specjalnie przedstawiać. Pochodząca z Bułgarii najsłynniejsza znachorka i jasnowidząca trafnie przepowiedziała śmierć Stalina, rozpad Związku Radzieckiego oraz atak na World Trade Center 11 września 2001 roku.

Baba Wanga zmarła zmarła 11 sierpnia 1996 roku w Petriczu, a przed swoją śmiercią wygłosiła ostatnią przepowiednie, która dotyczyła jej następczyni. Przyszłą wieszczką miała być dziewczynka z Francji.

Kaede Uber, następczyni Baby Wangi

Poszukiwania zapowiedzianej przez jasnowidząca następczyni trwały bardzo długo. W końcu w jednej z rosyjskich stacji telewizyjnych pojawiła się 7-letnia dziewczynka. Pochodząca z Francji Kaede Uber, udzieliła krótkiego wywiadu w związku ze swoimi przepowiedniami dotyczącymi wyboru przyszłego prezydenta Rosji.

Dziewczynka twierdziła, że nowym prezydentem zostanie Władimir Putin i opisała dokładnie wszystkie wydarzenia przed i po wyborach. Jej przepowiednia sprawdziła się w stu procentach.

Jednak to nie było najdziwniejsze. Kaede przypominała Babę Wangę w gestach i sposobie mówienia, miała podobną mimikę twarzy i tak jak legendarna mistyczka zwana "Nostradamusem z Bałkanów" była prawie niewidoma. Dziecko urodziło się bowiem z nieuleczalną chorobą oczu, która sprawia, że pewnego dnia Kaede również całkowicie straci wzrok.

Przez kilka kolejnych lat Kaede Uber unikała rozgłosu medialnego, aż do początku 2016 roku kiedy to ponownie wystąpiła w telewizji i udzieliła wywiadu. Wyznała w nim z przerażeniem, że do granic Europy zbliżają się rzesze wyznawców islamu, którzy przeprowadzą wiele ataków terrorystycznych i całkowicie zmienią nasz obecny świat i to wszystko, na co tak ciężko pracowaliśmy. Uber przestrzegała, że w 2016 roku w Europie nastąpią ataki terrorystyczne, że z rąk islamistów zginie wiele postronnych osób.

Uber podkreśliła również, że islam to nie wszystko, czego powinnyśmy się obawiać, bowiem prawdziwy strach powinnyśmy czuć w związku z katastrofą ekologiczną, która objawi się nam już niedługo. Ziemia przez sześć lat będzie prawie całkowicie pozbawiona wody pitnej, co sprawi, że ludzie aby przeżyć, będą się mordować.

Przepowiednie Uber na 2020 rok

Na rok 2020 niezwykła nastolatka przepowiada wiele strasznych i tragicznych w skutkach wydarzeń. Przede wszystkim czekają nas kolejne ataki terrorystyczne, które mają zostać przeprowadzone w Europie przez ekstremistów religijnych.

W 2020 roku na świecie wybuchnie wiele konfliktów politycznych, m.in. w Algierii oraz Turcji. Poważne problemy polityczne i społeczne będą również nadal dotykać Syrię. W opinii jasnowidzącej w 2020 roku pozycja Rosji na świecie ma być jeszcze mocniejsza. Według jej słów coś przerażającego spotka Ormian.

Konflikt polityczny w Turcji, Algierii oraz Syrii zdecydowanie rozprzestrzeni się poza granice krajów i może doprowadzić do III Wojny Światowej.

Następczyni Baby Wangi twierdzi, że niewyobrażalna tragedia, która dotknie Ormian, zostanie wykorzystana przez Rosję, której znaczenie na świecie jeszcze bardziej wzrośnie.

