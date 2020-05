Czy byłbyś w stanie wygrać 400 tysięcy? Sprawdź się w pytaniu z teleturnieju „Milionerzy”, które padnie dziś wieczorem

Teleturniej „Milionerzy” w swojej nowej odsłonie emitowany jest od 2017 roku. Powrót programu po latach cieszy się sporą popularnością. Średnio ogląda go ok. 2,58 mln widzów. Kolejne odcinki można oglądać nie tylko na antenie stacji TVN, ale także w serwisie Player.pl. Z tej okazji znamy już pytanie, które dziś wieczorem padnie w telewizji.

W najnowszym odcinku będziemy oglądać zmagania uczestnika, który najpierw idzie jak burza, a następnie głowi się z pytaniem za 400 tys. Gracza dzieli od tej kwoty gwarantowanej tylko jedno pytanie. Sprawdź czy Ty znał(a)byś odpowiedź.

Pytanie za 400 tys. – sprawdź swoją wiedzę

W trakcie programu prowadzący Hubert Urbański zadał uczestnikowi pytanie. Brzmiało ono:

Gilza to łuska naboju, a także a) rurka z cienkiej bibułki b) drewniana tuleja c) wysięk z nozdrzy d) pasożyt wewnętrzny

Mężczyzna miał problem z udzieleniem odpowiedzi, dlatego zdecydował się skorzystać z koła ratunkowego i zadzwonić do siostry. Kobieta stwierdziła, że wybrałaby odpowiedź B, ale podkreślała, że w zasadzie nie zna się na rzeczy i jedynie strzela w tę odpowiedź.

Mężczyzna, niepewny odpowiedzi, zdecydował się zrezygnować z dalszego uczestnictwa w programie, wybierając wygraną w postaci 200 tys. złotych. Szybko wyszło na to, że dobrze zrobił, gdyż prawidłową odpowiedź odrzucił już na początku rozważań.

Co to jest gilza? – poznaj odpowiedź na pytanie z teleturnieju "Milionerzy"

Gilza to przede wszystkim łuska naboju. Z drugiej strony to także element wyposażenia domowego każdego z nas. Gilza stanowi bowiem także papierową lub tekturową tuleję, na której nawinięta jest wstęga papieru lub bibuły. W gospodarstwie domowym spotyka się papier toaletowy i ręczniki papierowe konfekcjonowane na gilzach. Co ciekawe – gilza służy też do wytwarzania papierosów. To właśnie gilzę napełniamy tytoniem, dzięki czemu zawartość papierosa utrzymuje się na swoim miejscu.

„Milionerzy” – historia programu i kto zdobył milion?

Polski program „Milionerzy” bazuje na brytyjskim formacie „Who Wants to be a Millionaire?” stacji ITV. Pierwsza polska edycja programu zadebiutowała w 1999 roku. Cztery serie wyświetlono do 2003 roku. Kilka lat później wyemitowano 5 kolejnych serii (w laach: 2008-2010), natomiast od lutego 2017 roku program nieprzerwanie widnieje w ramówce stacji TVN.

Podczas wszystkich 17 edycji programu, które pojawiły się na antenie sacji od debiutu w 1999 roku, główna wygrana, czyli milion złotych padła jedynie trzy razy. Miało to miejsce w 662. odcinku z 28 marca 2010 (Krzysztof Wójcik), w 823. odcinku z 21 marca 2018 (Maria Romanek), oraz w 927. odcinku z 14 marca 2019 (Katarzyna Kant-Wysocka).

