Co zabiło dinozaury? Zaskakująca koncepcja amerykańskich naukowców

Historia naszej planety zmieniła się diametralnie około 66 milionów lat temu. Wielu badaczy jest zdania, że stało się to wskutek upadku ogromnego ciała niebieskiego. Na Ziemi znajduje się wiele hipotecznych miejsc upadku zabójczego kolosa. Większość środowisk naukowych opowiada się za teorią, że "koniec świata" spowodowała asteroida, która utworzyła gigantyczny krater Chicxulub. W sumie z powierzchni Ziemi zniknęło wtedy prawie trzy czwarte gatunków roślin i zwierząt.

Najnowsze badania, które ukazały się na łamach pisma "Nature's Scientific Reports" 15 lutego 2021 roku mogą przybliżyć rozwiązanie zagadki. Para naukowców z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics twierdzi, że wie, co dokładnie spowodowało kataklizm.

Amir Siraj i Avi Loeb wykorzystali do swoich obliczeń analizę statystyczną i symulacje grawitacyjne. Na tej podstawie udowodnili, że część komet pochodzących z Obłoku Oorta może zostać zepchnięta z kursu przez pole grawitacyjne Jowisza.

Układ Słoneczny działa jak maszyna do gry w pinball. Przyciąganie grawitacyjne Jowisza, najbardziej masywnej planety naszego układu, „wyrzuca” komety na orbity, które zbliżają je do Słońca.Podczas przechodzenia w pobliżu naszej gwiazdy, komety mogą doświadczyć potężnych sił, które rozbijają kawałki skał, wytwarzając kosmiczne odłamki zagrażające Ziemi. Część komety znajdująca się bliżej Słońca jest przyciągana silniej, niż część znajdująca się dalej. Powoduje powstanie siły pływowej w całym obiekcie. W takiej sytuacji może dojść do tak zwanego zaburzenia pływowego, w którym duża kometa rozpada się na wiele mniejszych części. Kluczowe jest to, że podczas podróży powrotnej do Obłoku Oorta, istnieje zwiększone prawdopodobieństwo, że jeden z tych fragmentów uderzy w Ziemię.