Córka Kasi Kowalskiej w szpitalu. Artystka wystosowała dramatyczny apel do fanów [WIDEO]

Córka Kasi Kowalskiej, 23-letnia Ola, od dawna mieszka i studiuje w Wielkiej Brytanii. Dziewczyna znajduje się obecnie w szpitalu, o czym wokalistka poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zaapelowała przy tym do fanów, by przestrzegali zalecanych środków ostrożności i pozostali w domach.

Kasia Kowalska zszokowała swoich fanów publikując dramatyczne nagranie. Wyznała na nim, że otrzymała dziś telefon od jednego z brytyjskich szpitali, w którym przebywa obecnie jej córka. Stan 23-latki jest na tyle ciężki, że do matki zwrócono się z prośbą o wyrażenie zgody na intubację.

Artystka zaapelowała również do swoich fanów, by nie lekceważyli obecnej sytuacji i dbali o swoje bezpieczeństwo. Podkreśliła, że sytuacja naprawdę jest poważna i wszyscy powinniśmy pozostać w domach.

Witam serdecznie. Dzisiaj dostałam telefon z Anglii, z jednego ze szpitali w Anglii, w którym leży moja córka, czy zgadzam się na jej intubację. Chciałabym tym filmikiem sprowokować was do myślenia, czy rzeczywiście musicie wychodzić z domu i czy naprawdę to jest konieczne. Zainspirował mnie do nagrania tego filmiku jeden z lekarzy, z którymi rozmawiałam. Powiedział: "Niech pani przemówi do rozumu młodym ludziom, bo oni sobie nie zdają sprawy, co się dzieje". Więc... Nie wiem, nie potrafię płakać, choć wiele godzin wypłakałam. Ale, kochani, jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domu, zostańcie w domu. Pozdrawiam serdecznie. "