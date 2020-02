Córka Stevena Spielberga jest gwiazdą filmów dla dorosłych. Chce zostać striptizerką

Jak podaje portal "The Sun", córka Spielberga zaczęła pracę jako aktorka w filmach erotycznych. Rodziców poinformowała o swojej decyzji za pomocą aplikacji FaceTime przeznaczonej dla telefonów iPhone. 23-latka przyznała, że zawsze czuła się pewna ze swoją seksualnością i erotyczną stroną, co czasami ją wpakowywało w kłopoty, a jednocześnie zachęciło jej do spróbowania czegoś nowego.

Córka Spielberga jest aktorką w filmach dla dorosłych

Mikaela Spielberg stwierdziła również, że uszczęśliwianie innych sprawia jej przyjemność, a zwykła praca nie była dobra dla jej samopoczucia, więc postanowiła spróbować czegoś nowego. Jak przyznała w rozmowie z "The Sun":

" Zmęczyła mnie codzienna praca, która nie przynosiła satysfakcji mojej duszy. Nowa praca pozwala mi usatysfakcjonować innych ludzi, a sama też dobrze się czuję, bo to nie narusza moich granic "

23-latka w swoich filmach zamierza występować sama. Według niej, występowanie z innymi byłoby dla przekroczeniem pewnej granicy. Spielberg przyznała, że chciałaby również pracować jako striptizerka, a doświadczenie przed kamerką pomoże jej na kolejnej ścieżce kariery. Wszystko po to, by mogła się uniezależnić od swoich bogatych rodziców:

" Zawsze byłam osobą o bardzo "seksualnym" charakterze, co wcześniej wpędzało mnie w kłopoty. Mam nadzieję, że dostanę atrakcyjne zlecenia, dzięki którym uniezależnię się finansowo. Nie uważam, żeby to było złe, ale mnie osobiście to przeszkadza. Potem będę mogła powiedzieć z pełną pewnością siebie, że używam ciała po to, by się utrzymać. "

Dziewczyna udostępniła swoje nagrania na kilku popularnych stronach z produkcjami dla dorosłych, ale na razie je usunięto - Mikaela Spielberg czeka, aż otrzyma licencję na bycie pracownikiem seksualnym. Córce Stevena Spielberga zależy na tym, aby jej działalność była w pełni legalna. Możecie ją śledzić na jej Instagramie, gdzie używa pseudonimu vandal_princess.