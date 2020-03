„Coronavirus challenge”. Lizanie deski klozetowej dla sławy w sieci

Podczas gdy cały świat skupia się na zapobieganiu kontaktów międzyludzkich i wzywa do częstego i dokładnego mycia rąk, żeby zminimalizować ryzyko zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2, instagramowiczka ze Stanów postanowiła wykorzystać pandemię do skierowania uwagi na swoja osobę.

Zrobiła to publikując filmik, na którym liże deskę toaletową w samolocie i nazywając to „coronavirus challenge”. W dodatkowych komunikatach informowała, że jest zbyt piękna i bogata, żeby stała się ofiarą SARS-CoV-2, a COVID-19 to choroba dotykająca tylko biednych ludzie.

Gdy o jej wyczynie zrobiło się głośno, kobieta umiejętnie podsycała atmosferę, pisząc między innymi że „nie może umrzeć na koronawirusa, bo nie używa Facebooka” i że robiła w życiu rzeczy, które są gorsze. Dowód poniżej.

Przyznała też, że zdarzało się jej kaszleć, ale nie z powodu infekcji atakującej jej gardło.

Poczuliście się oburzeni? O to właśnie chodziło instagramerce, która wprost przyznała, że na wyświetleniach filmu zarobiła ponad 4 000 dolarów.

„Coronavirus challenge”. Zarabiają krocie na oburzeniu oglądających

Instagramerka nie miała oporów przed wyjawieniem w wywiadzie swoich prawdziwych intencji.

" Chciałam zdobyć więcej uwagi niż ta koronadz*wka, więc wykorzystałam ją. Teraz mówią o mnie na całym świecie. Moja mam powiedziała, że jest ze mnie dumna, za to że zaćmiewam pandemię nosząc okulary Fendi "

Kobieta przyznała, że przed występem dokładnie odkaziła deskę, jej działanie nie było więc tak nierozważne, jak mogłoby się wydawać.

Dodała też, że prawdziwym problemem na świecie jest ksenofobia, a nie „gorąca, bogata 20-latka liżąca toaletę.

COVID-19 przenosi się drogą kropelkową, może czyhać na ofiary ukrywając się na często dotykanych powierzchniach w przestrzeni publicznej. Dlatego tak ważne jest częste i dokładne mycie rąk: mydło rozpuszcza tłuszcz i uszkadza otoczkę lipidową wirusa, dzięki której jest w stanie wnikać do ludzkich komórek.

