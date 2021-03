Craig MuMs Grant nie żyje. Aktor znany z serialu "Luke Cage" miał 52 lata

24 marca 2021 roku odszedł Craig MuMs Grant. Nie podano przyczyny śmieci aktora. Miał 52 lata.

Nie żyje Craig MuMs Grant

O śmierci aktora poinformował między innymi portal The Hollywood Reporter. Zgon potwierdziła jego agentka Pam Ellis-Evenas z Ellis Talent Group. Agencja wydała oficjalne oświadczenie w sprawie śmierci swojego klienta.

Jesteśmy załamani utratą jednej z najbardziej prawdziwych, troskliwych i kochających dusz, jakie kiedykolwiek mieliśmy przyjemność reprezentować. Craig był kimś więcej niż naszym klientem, był naszym drogim przyjacielem. Wszyscy straciliśmy fenomenalnego człowieka.

Artysta odszedł podczas zdjęć do drugiego sezonu serialu kryminalnego "Hightown", które odbywały się w Wilmington w Karolinie Północnej. W przyszły poniedziałek miał udać się na plan zdjęciowy do Atlanty, gdzie zaplanowano pracę nad serialem "Szpiedzy tacy jak oni". Jedną z ostatnich ról Granta był występ w filmie "No Sudden Move" z Johnem Hammem, Benicio del Toro i Donem Cheadlem w rolach głównych.

Craig MuMs Grant urodził się 18 grudnia 1968 roku w Nowym Jorku. Swoją karierę zaczynał jako poeta. Na tym polu odniósł zresztą duży sukces jako rozpoznawalny uczestnik slamów poetyckich. Wystąpił zresztą jako jeden z bohaterów dokumentu "SlamNation" z 1998 roku. Swoją przygodę z aktorstwem zaczął jednak rok wcześniej w roli Poety w serialu HBO "Oz".

W kolejnych latach grywał w wielu filmach, serialach i programach. Wystąpił między innymi w takich produkcjach jak "Chappelle's Show", "Rodzina Soprano", "Orły z Bostonu", "Agenci NCIS: Nowy Orlean", "Zaprzysiężeni", "Prawo i porządek", "Luke Cage", "Hover" czy "Rozmowa z gwiazdą". Grant użyczał też głosu w kilku grach wideo, takich jak The Warriors, GTA IV, Midnight Club: Los Angeles i GTA IV: The Lost and Damned.