Cud natury na Dolnym Śląsku. Czegoś takiego nie znajdziecie w całej Polsce [WIDEO]

Bajecznie kolorowe jeziorka na Dolnym Śląsku to ewenement na skalę światową. Są fascynującym przykładem tego, co potrafi zrobić natura, kiedy człowiek porzuci dane miejsce. Czym są Kolorowe Jeziorka i gdzie je zobaczyć?

Tajemnice Kolorowych Jeziorek w Rudawach Janowickich

Kolorowe Jeziorka to zespół czterech niezwykłych zbiorników wodnych, które powstały na zboczach Wielkiej Kopy we wschodniej części Rudaw Janowickich. Ta atrakcja Dolnego Śląska istnieje w miejscu dawnych kopalni pirytu, które funkcjonowały na tym terenie między 1785 a 1925 roku. Kolorowe jeziorka to miejsce, które powstało w 1902 roku na terenie ówczesnej kopalni łupków pirytonośnych w okolicach Wielkiej Kopy. Obecnie to teren Rudawskiego Parku Krajobrazowego.

Okolica Kolorowych Jeziorek zbudowana jest ze skał metamorficznych, należących do wschodniej osłony granitu karkonoskiego – amfibolitów, łupków aktynolitowych, serycytowo-chlorytowych, serycytowo-chlorytowo-kwarcowych, kwarcowo-albitowo-chlorytowych i innych.

Barwy i historia bajecznych jeziorek

Na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego znajdują się aż 4 jeziorka: Żółte, Purpurowe, Błękitne oraz Zielone zwane również Czarnym. Nazwy jeziorek pochodzą od koloru wody, na który wpływ mają specyficzne właściwości związków chemicznych występujących w skałach i glebie.

Pierwsze wyrobisko na terenie obecnych Kolorowych Jeziorek rozpoczęło pracę w 1785 roku. Nazwano je Hoffnung, czyli Nadzieja. Znajdują się tam dwa pierwsze jeziorka – Żółte i Czerwone. Błękitne Jeziorko istniejące na terenie wyrobiska Neues Glück (Nowe Szczęście), zaś Zielone to pozostałość po wyrobisku Gustav Grube.

Skąd taka różnorodność kolorów?

Wszystko przez spływającą ze zboczy wodę, która porywając ze sobą różne substancje, zabarwia wodę na odmienne kolory. Żółte Jeziorko zawdzięcza swoją barwę obecności wapnia i siarki.

Purpurowe mieniące się kolorami od pomarańczowego, przez purpurowy, aż do bliskiego czerni to tak naprawdę wodny roztwór kwasu siarkowego, pełny związków miedzi, żelaza i obfitujący w piryt.

Błękitne Jeziorko zwane również Lazurowym, swoją barwę zawdzięcza związkom miedzi. Jeziorko Zielone można zobaczyć tylko wczesną wiosną, kiedy wypełnia się wodą z roztopów. Ma intensywnie zielony kolor, jednak po powodzi tysiąclecia, jeziorko przybrało intensywną grafitową barwę. Dlatego czasem bywa określane jako Czarne Jeziorko.

Intensywność tych kolorów zależy też mocno od tego, jak mocne w danym okresie były opady. Jeśli nie było ich zbyt wiele, to żółte i zielone jeziorka mają tendencję do wysychania.

Jak trafić do Kolorowych Jeziorek?

Kolorowe Jeziorka leżą w powiecie kamiennogórskim w gminie Marciszów, we wsi Wieściszowice, na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Najłatwiej dojechać, skręcając z drogi wojewódzkiej 328 (łączącej drogi krajowe nr 3 i nr 5) na Janowice Wielkie, następnie po przejechaniu około 500 m trzeba skręcić w lewo, w kierunku miejscowości Wieściszowice, gdzie znajdują się Jeziorka. Do tego niezwykłego miejsca można dotrzeć również koleją lub autobusem PKS.

