CD Projekt Red wydał oświadczenie w sprawie modu "Model swaps", który pozwalał graczom na podmienianie modeli postaci. Wydawca Cyberpunka 2077 zazwyczaj nie wtrąca się w modyfikacje gier, jednak postanowił zainterweniować, gdy okazało się, że gracze używają modu, by uprawiać seks z postacią, której wizerunku użyczył Keanu Reeves.

Keanu Reevesa nikomu nie trzeba przedstawiać. Aktor od lat cieszy się ogromną sławą i nie może "narzekać" na brak fanek i fanów, którzy fantazjują o pikantnym tete-a-tete z gwiazdorem "Matriksa". Nieszczególnie dziwi więc, że kiedy w grze Cyberpunk 2077 pojawiła się możliwość podmianki postaci, gracze szybko zaczęli używać "Model swaps", by zaciągnąć do łóżka Keanu Reevesa. Nie przeszkadzało im nawet to, że Johnny Silverhand jest ubrany i ma głos pracownika seksualnego o nazwie "joytoy". Ważne, że modyfikacja dawała im namiastkę intymnych chwil z udziałem ulubionego gwiazdora.

Używanie postaci o twarzy Keanu Reevesa jako zabawki erotycznej nie spodobało się jednak twórcom gry. Firma CD Projekt Red pozbyła się modu, a całą zabawę skomentowała w następujący sposób:

Naszą najważniejszą zasadą dotyczącą treści tworzonych przez użytkowników, a w szczególności modów do gier, jest to, że nie mogą one szkodzić innym. W przypadku zamiany modeli, zwłaszcza tych, które występują w niedwuznacznych sytuacjach, może to być tak postrzegane przez osoby, które użyczyły nam swojego wizerunku do stworzenia postaci w Cyberpunku 2077. Dlatego tworząc fanowski content, twórcy muszą upewnić się, że mają pozwolenie od wszystkich zainteresowanych stron (którymi mogą być osoby inne niż CD PROJEKT RED). Jeśli chodzi o postaci, które wymyśliliśmy do gry, zezwalamy na ich dowolne modyfikowanie i po prostu dobrą zabawę. Jednak jeśli chodzi o modele prawdziwych ludzi, których zaprosiliśmy do udziału w grze, uprzejmie prosimy o powstrzymanie się od używania ich w każdej sytuacji, która bez ich zgody może być odebrana jako obraźliwa.