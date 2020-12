Cyberpunk 2077 absolutnym hitem sprzedażowym. Pobił rekordy popularności

Stało się. Po prawie 8 latach od pierwszej zapowiedzi na rynku pojawił się Cyberpunk 2077. Gra zadebiutowała już na komputery osobiste i konsole PS4 oraz Xbox One, przy okazji bijąc rekordy popularności w kategorii gier dla pojedynczego gracza.

Cyberpunk 2077 absolutnym hitem

Przyszedł i pozamiatał. Tak krótko można powiedzieć po premierze Cyberpunka 2077. Nocna premiera gry przebiła rekordy popularności dla gier single-player - jak podaje Gazeta.pl, w grę na samym steamie około godziny 10 grało ponad 800 tysięcy osób. Maksymalnie ta liczba wynosiła ponad milion graczy, co już teraz jest 4. najlepszym wynikiem w historii Steama i najlepszym w przypadku produkcji dla pojedynczego gracza.

To oznacza, że większe liczby jednoczesnych graczy osiągnęły tylko i wyłącznie gry wieloosobowe - tymi były PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, Counter-Strike: Global Offensive i DOTA 2.

Następną grą single-player na liście najpopularniejszych produkcji na Steamie jest Terraria, która miała trochę ponad pół miliona graczy. Krótko mówiąc - Cyberpunk 2077 przebił wyniki Terrarii prawie dwukrotnie. Na kolejnych miejscach znalazły się gry Fallout 4 (473 tys. graczy jednocześnie), GTA V (364,5 tys. graczy) czy Wiedźmin 3 (103,3 tys. graczy).

Podobną popularnością Cyberpunk 2077 cieszył się również na Twitchu. Nawet teraz (10 grudnia około 13:00) transmisje z gry ogląda ponad 400 tysięcy osób jednocześnie. Jak podaje Twitch Tracker, maksymalnie ta liczba wynosiła ponad 1,1 miliona osób!

Cyberpunk 2077 jest też na szczycie sprzedaży platform Steam, Epic Games Store i GOG. Na tej ostatniej platformie jest nawet na 2. pozycji listy wszech czasów - Cyberpunka wyprzedzili popularni "hirołsi", czyli Heroes of Might and Magic III.