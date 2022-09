Cyberpunk 2077 doczeka się pierwszego rozszerzenia. Zobaczcie zwiastun Phantom Liberty [WIDEO]

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - zobaczcie zwiastun DLC

"Ja, V, uroczyście przysięgam, że będę wiernie służyła Nowym Stanom Zjednoczonym Ameryki" - takimi słowami CD Projekt Red otwiera pierwszy zwiastun nowego rozszerzenia do Cyberpunka 2077 o tytule Phantom Liberty. Ten ma być utrzymany w klimacie dreszczowca i zabierze graczy w zupełnie nową dzielnicę Night City.

Współpraca z nowym, mrocznym rządem jest czymś, co niezbyt przypada do gustu Johnny'emu Silverhandowi - w zwiastunie słyszymy bowiem Keanu Reevesa, który powróci do roli naszego bardzo samoświadomego cyberwszczepu. Oprócz tego nie dowiadujemy się z materiału zbyt wielu szczegółów. Zapowiedź zobaczycie poniżej:

CDPR potwierdził jednak, że to rozszerzenie nie może wyjść w takim stanie, co oryginał - dlatego twórcy postanowili wydać Phantom Liberty tylko na konsole Xbox Series X/S, PlayStation 5, pecety i Google Stadia, pomijając Xbox One i PS4. Dodatkowo wiemy, że obszerne DLC do Cyberpunka 2077 ma wyjść w 2023 roku (chociaż nie podano konkretnej daty premiery).

Oprócz tego na stronie CP2077 nie poznamy więcej szczegółów fabularnych, co zresztą nie jest dziwne - biorąc pod uwagę jak daleko jesteśmy jeszcze od daty premiery, to firma ma mnóstwo czasu na zaprezentowanie nowych informacji.

Nie jest to jednak jedyna nowość ze strony CP2077 - w sieci pojawiło się również wideo, które ma przedstawić nowy "tryb wydajności" przeznaczony dla użytkowników Xboksów Series S. Ten stawia przede wszystkim na poprawę wydajności (jak sama nazwa wskazuje) i zwiększa ilość klatek na sekundę kosztem jakości graficznej. Materiał zobaczycie tutaj:

Tak jak wspomnieliśmy, data premiery Cyberpunk 2077: Phantom Liberty jest ustalona na 2023 rok.