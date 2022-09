Cyberpunk 2077 miał milion aktywnych graczy dziennie po premierze serialu "Edgerunners"

Cyberpunk 2077 znów zdobył popularność przez serial Edgerunners

Twórcy Cyberpunka 2077 ze studia CD Projekt Red pochwalili się na Twitterze, że w ciągu ostatniego tygodnia w ich produkcje grało milion graczy dziennie. Lwia część tej zasługi została przypisana nowemu anime osadzonemu w świecie gry - mowa o "Cyberpunk: Edgerunners" na Netflix.

Jak podaje Comicbook.com, na samym Steamie gra potrafiła osiągnąć 86 tysięcy jednoczesnych graczy, więc wynik jest naprawdę imponujący - zwłaszcza jak na prawie dwuletnią grę singleplayer.

Jak czytamy w oświadczeniu CDPR:

Codziennie w ostatnim tygodniu Night City było odwiedzane przez milion graczy, zarówno nowych, jak i powracających. Chcieliśmy wykorzystać ten moment na to, by wam za to podziękować. Dzięki, Chooms!

Tak jak wspomnieliśmy, świetnie przyjęty serial "Cyberpunk: Edgerunners" jest jednym z powodów, dla których gra przeżyła renesans popularności. Innym jest fakt, że Cyberpunk 2077 doczekał się patcha 1.6, który wprowadził dużo poprawek, a także nową broń i ubrania inspirowane serialem. Plus CDPR zapowiedział pierwsze rozszerzenie fabuły do gry, które nosi tytuł Phantom Liberty, więc sporo osób mogło powrócić do Night City, by zamknąć wątek główny przed premierą DLC.

To zadebiutuje dopiero w 2023 roku i co ciekawe, będzie przeznaczone jedynie na pecety oraz konsole obecnej generacji, czyli PlayStation 5 i Xboksy Series S/X. Na razie nie ma planów, by trafiły na sprzęt poprzedniej generacji. Natomiast anime "Cyberpunk: Edgerunners" jest już oczywiście dostępne na Netflix i na razie (przynajmniej oficjalnie) nie ma planów na kontynuację.