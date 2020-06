Cyberpunk 2077: nowy zwiastun, braindance w akcji i serial na Netliksie!

Cyberpunk 2077 to gra, która ma ambicję zmienić oblicze tej ziemi. Tak ambitnego podejścia do gier RPG jeszcze nie było: scenariusz do gry ma objętość trylogii „Władcy pierścieni”, a twórcy postarali się, żeby dać osobom wprowadzającym się do Night City prawdziwą wolność. To od nas ma zależeć, jak wykonamy przydzielone nam zadania – jeśli nie damy rady, nie zobaczymy informacji o końcu rozgrywki, tylko będziemy musieli żyć z konsekwencjami porażki.

W 2019 roku Cyberpunk 2077 stał się światowym hitem: zwiastun pokazał, że w rolę Johnny’ego Silverhanda wcieli się Keanu Reeves. Internet oszalał.

Po roku oczekiwania, w czasie którego dowiedzieliśmy się jeszcze, że w polskiej wersji językowej rolę Johnny’ego zagra Michał Żebrowski, a dialogi kierowane są bardzo sugestywnie do odbiorców dorosłych, którym uszy nie więdną zbyt szybko od rynsztokowych sformułowań, dostaliśmy wreszcie nowe informacje o Cyberpunku 2077.

Było ich więcej, niż można było się spodziewać.

Cyberpunk 2077 dostanie serial na Netfliksie. Zobaczyliśmy nowy zwiastun i prezentację braindance

Night City rodzi wielkich ludzi – można się o tym przekonać, oglądając nowy zwiastun Cyberpunka 2077.

CD Projekt RED pokazał także, jak będzie wyglądać braindance, czyli przeżywanie odtwarzanego zapisu cudzego życia. Możliwość wcielenia się w czyjąś skórę i poczuci dokładnie tego samego, co on stworzyło w świecie Cyberpunka 2077 ogromny przemysł rozrywkowy. Dużą popularnością cieszą się na czarnym rynku nagrania pozwalające przeżyć śmierć nagrywanego i taki właśnie materiał pokazał nam CDPR.

Zobaczyliśmy, że nagranie można analizować i śledzić szczegóły, jakie nagrały się nawet bez wiedzy osoby, której zapis widzimy: pozwala to na przykład rozwiązać zagadnę morderstwa.

Braindance ma pełnić w Cyberpunku 2077 bardzo ważną rolę: pozwoli uczestniczyć w wydarzeniach, które mogą dać zupełnie inne spojrzenie na świat, na przykład w rytuałach religijnych.

Ogromna metropolia ma żyć własnym życiem, a większość z napotykanych mieszkańców będzie miała własne przekonania, motywacje oraz stosunek do nas, który na dodatek będzie się zmieniał w zależności od tego, jakie wybory będziemy podejmować.

Night City jest zbyt duże, żeby móc zmieścić jego całe bujne życie tylko w grze; z tego powodu Cyberpunk 2077 pojawi się także w postaci komiksu o działaniach Trauma Team (oddziału ratunkowego) oraz jako serial animowany na Nefliksie.

" CYBERPUNK: EDGERUNNERS to 10-odcinkowa opowieść o chłopaku z ulicy, który próbuje przetrwać w niebezpiecznym mieście przyszłości omamionym technologią i modyfikowaniem ciała. Żeby przeżyć, postanawia zaryzykować wszystko i zostać jednym z edgerunnerów, wyjętych spod prawa najemników zwanych też cyberpunkami. "

Za jakość produkcji odpowiadają legendy anime i gier komputerowych.

" Anime wyreżyseruje Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare), któremu asystować będzie w roli drugiego reżysera Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Promare) oraz pełniący funkcję dyrektora kreatywnego Hiromi Wakabayashi (Kill la Kill). Postaci zaprojektują Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal) oraz Yuto Kaneko (Little Witch Academia). Na potrzeby formatu scenariusz zaadaptują Yoshiki Usa (SSSS.GRIDMAN, Promare) oraz Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare). Oryginalną ścieżkę dźwiękową dla CYBERPUNK: EDGERUNNERS skomponuje Akira Yamaoka (Silent Hill). "

Na premierę serialu przyjdzie nam jeszcze poczekać: wstępne zapowiedzi mówią o debiucie na Netfliksie w roku 2022.

Zobacz także: Kupujący Cyberpunka 2077 na PS4 i Xbox One dostaną ją także w wersji na PS5 i Xbox series X/S