Cyberpunk 2077 - poznaliśmy pełny soundtrack gry. Robi spore wrażenie

Cyberpunk 2077 - oto soundtrack gry

CD Projekt Red nareszcie opublikował zapowiedź oficjalnego soundtracku do Cyberpunk 2077. Chociaż sama gra zadebiutuje 10 grudnia, to na DWIE płyty z muzyką trzeba poczekać kilka dni, bowiem Vol. 1 i Vol. 2 zadebiutują kolejno 11 i 18 grudnia 2020 roku. A jakich artystów usłyszymy w trakcie jeżdżenia po Night City?

Każdy z artystów w grze będzie znany pod pseudonimem specjalnie przygotowanym na potrzeby uniwersum Cyberpunka. I tak np. Grimes nazywa się Lizzy Wizzy, a Run The Jewels znani są jako Yankee and the Brave (co akurat jest nawiązaniem do ich kawałka o tym samym tytule, a także zespołów bejsbolowych z Nowego Jorku i Atlanty).

Sama muzyka ma być dostępna w radiostacjach obecnych w grze (coś jak w serii Grand Theft Auto). Poniżej możecie zobaczyć oficjalną tracklistę:

Radio Volume 1:

Run the Jewels (Yankee and the Brave): “No Save Point” SOPHIE / Shygirl (Clockwork Venus): “BM” Le Destroy (The Bait): “Kill Kill” Yugen Blakrok (Gorgon Madonna): “Metamorphosis” Konrad Oldmoney (7 Facas): “Dinero” [ft. Cerbeus] Deadly Hunta / Maro Music (Footage Missing): “When It’s War’ The Armed (Homeschool Dropouts): “Night City Aliens” Converge (Shattered Void): “I Won’t Let You Go” Aligns (Rubicones): “Friday Night Fire Fight” Tomb Mold (Bacillus): “Adaptive Manipulator” Deafkids (Tainted Overlord): “Selva Pulsátil”

Radio Volume 2: