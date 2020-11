Cyberpunk 2077 - twórcy zaprezentowali kolejny klip muzyczny inspirowany grą

W piątek 13 listopada twórcy Cyberpunka 2077 opublikowali na swoim kanale na YouTubie nowy utwór Run The Jewels (czy też Yankee'ego i Brave'a, jak panowie są nazwani w tytule wideo). Kawałek nosi tytuł "No Save Point" i jest mocno inspirowany cyberpunkiem. W samym klipie znajdziemy natomiast mnóstwo nawiązań do nadchodzącej gry CD Projekt Red.

Czapki z głów dla osób odpowiedzialnych za sam klip - ten jest bowiem świetnie zrealizowany i trudno jest odróżnić, które postaci są prawdziwe, a które animowane. A sam kawałek? Ten jest bardzo dobry, co nie jest dziwne. Zrobili go w końcu panowie z Run The Jewels - trudno oczekiwać od nich czegoś słabego.

Bez zbędnego przeciągania - posłuchajcie "No Save Point" autorstwa Run The Jewels/Yankee and the Brave:

Dla dobra CD Projektu Red mamy nadzieję, że Cyberpunk 2077 będzie genialny. Cokolwiek innego, niż bycie grą bardzo dobrą będzie rozczarowaniem dla milionów osób na całym świecie. Nie zazdrościmy tej presji.

Sama gra ma zadebiutować 10 grudnia 2020 roku i pojawi się w wersjach na pecety oraz konsole Xbox One i Playstation 4. Planowane są również edycje next-genowe na Playstation 5 oraz Xbox Series X/S.