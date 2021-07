Cyberpunk 2077 wrócił na szczyty popularności przez sprzedaż na PlayStation

Kilka miesięcy po oficjalnej premierze Cyberpunka 2077, Sony postanowiło przywrócić grę CDPR do sprzedaży w PlayStation Store. To okazała się być opłacalna decyzja - produkcja znalazła się bowiem na szczycie listy sprzedaży.

Cyberpunk 2077 znów na szczycie list popularności

Chociaż Cyberpunk 2077 nie dorównał oczekiwaniom graczy i zapowiedziom samego CDPR, to gra była OGROMNYM sukcesem komercyjnym, sprzedając się w liczbie ponad 13 milionów egzemplarzy w trakcie pierwszego miesiąca od premiery. Niedawno produkcja powróciła do sprzedaży na PlayStation Store, gdzie również osiągnęła bardzo dobre wyniki sprzedaży.

Jak czytamy w nowym poście na PlayStation Blog, Cyberpunk 2077 stał się najlepiej sprzedającą się grą na PlayStation 4 w czerwcu 2021 roku. To osiągnięcie odnosi się do rynków amerykańskich i europejskich, co oznacza, że fani nie mogli się doczekać ponownego debiutu gry na konsolach od Sony.

Co jest interesujące (i imponujące) to fakt, że Cyberpunk 2077 był dostępny w sprzedaży przez zaledwie... 10 dni czerwca. Produkcja "zadebiutowała" 21 czerwca, co sprawia, że wynik sprzedaży definitywnie jest uznawany przez CDPR jako sukces.

Jak pewnie pamiętacie, produkcja została usunięta ze sklepu dosłownie kilka dni po premierze, kiedy gracze zaczęli masowo zwracać Cyberpunka 2077 z powodu słabej optymalizacji i wszelakich innych problemów. Sony początkowo obiecywało bezproblemowe zwroty pieniędzy, a potem stwierdziło, że to za dużo zachodu, więc w końcu Cyberpunka wycofano ze sprzedaży.

Marcin Iwiński z CDPR kilka dni po premierze przeprosił fanów i wyjaśnił, że punktem wyjścia dla dewelopera była wersja na komputery PC, a dopiero potem przenosili Cyberpunka 2077 na konsole PS4 i Xbox One. To okazało się znacznie trudniejsze, niż początkowo zakładano: