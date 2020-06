Cyberpunk 2077 zadebiutował w sklepach. Na razie w postaci... książki

Jedyna tak na Allegro, a nawet na świecie: „Świat Cyberpunka 2077” to kompendium wiedzy o historii, świecie oraz postaciach, jakie spotkamy w nadchodzącej superprodukcji CD Projekt RED.

Jest na co czekać: widzieliśmy już grę na żywo, także w polskiej wersji językowej, nie zaprzeczamy ani nie potwierdzamy też informacji, że zostaliśmy zaproszeni do CDPR, żeby móc zagrać w doszlifowaną wersję Cyberpunka 2077 i podzielić się w wami wrażeniami.

Uniwersum Cyberpunka zostało stworzone jako papierowa gra RPG przestawiająca „świat mrocznej przyszłości”. Miłośnicy gatunku, którzy przeżyli razem z przyjaciółmi niejedną sesję, wiedzą jednak że wydarzenia opisane w podręcznikach od świata zastanego w grze dzieli kilkadziesiąt lat. Białe plamy ma za zadanie zlikwidować co prawda „Cyberpunk Red”, podręcznik pokazujący jak i dlaczego zmieniały się realia uniwersum, jednak nie wszyscy sięgną po tę tradycyjną grę RPG.

„Cyberpunk 2077” pokazuje, czego dokładnie spodziewać się po grze i jak bardzo skomplikowany jest świat, w którym przyjdzie nam żyć razem z Johnnym Silverhandem.

„Cyberpunka 2077” już do kupienia. Wprowadzenie do superprodukcji CD Projekt RED

Książka powstała dzięki współpracy CD Projekt RED z wydawnictwem Dark Horse Books. Dzięki „bogato ilustrowanej” lekturze dowiemy się, co dzieje się w Night City, zanim odwiedzimy go we wrześniu jako V.

" Ta starannie przygotowana pozycja zawiera wszystko, co musisz wiedzieć o historii, postaciach i świecie długo oczekiwanej gry. Wkrocz w rok 2077, do świata, gdzie przemoc, ucisk i cybernetyczne wszczepy są nie tylko codziennością, lecz także koniecznymi środkami do osiągnięcia celu. Odkrywaj poszczególne dzielnice, gangi i historię Night City. Dowiedz się wszystkiego o technologiach jutra, poznając cyberwszczepy, broń i pojazdy Cyberpunka 2077. "

Jeśli pozycja podsyciła w was apetyt na zagranie w Cyberpunka 2077, to od 12 czerwca 2020 ruszyła ponownie akcja przedsprzedaży gry wraz z bonusowymi prezentami w postaci steelbooków. W zależności od miejsca zakupu, można załapać się na pudełko z wizerunkiem Voodoo Boys, Valentinos lub Maelstrom. Przy odrobinie szczęścia można także załapać się na cyberpunkowy plakat.

" Już teraz w ofercie pre-orderowej pojawiły się oficjalne figurki oraz poradnik do gry. Książka w twardej oprawie od wydawnictwa Piggyback po raz pierwszy w historii ukaże się w języku polskim i będzie zawierać ponad 360 stron analiz wszystkich ścieżek fabularnych, zadań pobocznych, nagród i zakończeń, a także dodatkowych wyzwań, minigier, przedmiotów do odblokowania, sekretów i wielu innych. Warto zaznaczyć, że cena polskiej wersji poradnika jest aktualnie najatrakcyjniejszą ceną na świecie! Z kolei figurki przedstawiające postacie głównego bohatera gry – V oraz Johny’ego Silverhanda mają ok. 24 cm wysokości, a na ich podstawie widnieje logo „SAMURAI”, kultowego zespołu z Night City. "

Cyberpunk 2077 trafi do graczy 17 września 2020 roku. Tytuł zapowiada się na ogromny przebój: według analityków rynkowych sprzedaż w pierwszym roku po premierze przekroczy 30 mln egzemplarzy.

