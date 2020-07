Cyberpunk 2077 zaoferuje graczom mnóstwo darmowych dodatków

Wielkimi krokami zbliża się premiera Cyberpunka 2077, który chociaż znów został przesunięty (tym razem na listopad 2020 roku), to wciąż podgrzewa umysły graczy na całym świecie. CD Projekt RED dał światu Wiedźmina 3, więc oczekiwania wobec ich nowej produkcji są ogromne. "Redzi" zdają sobie z tego sprawę, więc robią to, co wychodzi im najlepiej - pokazują swoją pro-konsumencką politykę.

Cyberpunk 2077 - jakie darmowe dodatki otrzymają gracze?

Na oficjalnym Twitterze gry pojawiła się bowiem informacja na temat cyfrowych dodatków, które po zakupieniu Cyberpunka 2077 otrzymają wszyscy gracze. Wśród nich znalazła się oryginalna ścieżka dźwiękowa z gry, tapety na komputer lub motywy na konsole, cyfrowa wersja szkiców koncepcyjnych, a także przewodnik po oryginalnym świecie Cyberpunka 2020, który pozwoli nam się lepiej zaznajomić z Night City w grze CDPR.

Oprócz tego wszyscy otrzymają również cyfrową wersję komiksu Cyberpunk 2077: Your Voice. Chociaż pojedynczo te dodatki nie robią za bardzo wrażenia, to jednak gdy wszystko zbierzemy w całość, to otrzymujemy całkiem sporą ilość dodatków. Zwłaszcza, gdy większość producentów sprzedaje swoje gry bez żadnych cyfrowych bonusów.

Niestety, jednocześnie dowiedzieliśmy się o tym, że w grze nie będzie jednak zapowiadanych wcześniej możliwości - chodzi o modyfikacje naszych pojazdów, a także podróżowanie metrem. To ostatnie nie zostało całkowicie usunięte, ale pojawi się w okrojonej wersji (bardziej na zasadzie "kliknij i jedź"). Tak czy siak, Cyberpunk 2077 jest skazany na sukces komercyjny. Miejmy nadzieję, że wraz z nim będzie też sukcesem artystycznym.

Gra Cyberpunk 2077 pojawi się w wersjach na komputery osobiste oraz konsole Xbox One, Playstation 4, Xbox Series X i Playstation 5. Produkcja ma się pojawić w sprzedaży 19 listopada 2020 roku.