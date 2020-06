Cyberpunk 2077 zawiera bardzo ładne nawiązanie do Wiedźmina 3

Jedną z najciekawszych jest niewątpliwie fakt, iż faktycznie będziemy mogli dostosować swoje genitalia, ich rozmiar, a nawet to, czy chcemy mieć włosy łonowe. Nawet więcej - będziemy mogli zmienić ich kolor. Chyba żadna wysokobudżetowa gra nie pozwalała na tak ogromne opcje customizacji postaci.

Cyberpunk 2077 - w grze pojawiło się nawiązanie do Wiedźmina 3

Wśród wyborów jest także pochodzenie naszego bohatera, które rzutuje na to, jak będzie wyglądał początek gry - jeżeli wybierzemy przeszłość korporacyjną, to zaczniemy grę jako specjalny korpo-agent, pracujący jako szpieg dla japońskiej Arasaki. Jak wynika z relacji Gamespotu, zanim skończymy "na ulicy", to Cyberpunk 2077 daje nam możliwość zapoznania się z biurami naszego pracodawcy.

Okazuje się, że główny bohater/bohaterka V ma nawet własne biurko w budynku Arasaki. Przy nim możemy przeczytać maile wymieniane z innymi pracownikami, a także zapoznać się z zawartością naszej szafki. W niej znajdziemy inhalator, który ma wzmacniać nasze umiejętności poznawcze, ale także retro magazyn z grami wideo. Kogo znajdziemy na okładce?

Oczywiście niejaką Cirillę, znaną szerzej jako Ciri, jedną z głównych bohaterek "Wiedźmina 3". Tak się składa, że bohaterem miesięcznika akurat był "Wiedźmin 3", gra-legenda, uznawana za jedną z najlepszych w historii branży. Jesteśmy pewni, że to nie będzie jedyne nawiązanie do hitu CD Projekt RED, a w Cyberpunku 2077 znajdzie się również miejsce dla Geralta.

Co ciekawe, z relacji wynika również, że pojawią się również nawiązania do współczesnej popkultury. Youtuber Patryk "Rojo" Rojewski zdradził w swojej relacji, że jego wizerunek został użyty w jednym z billboardów reklamowych obecnych w Cyberpunku 2077.

Cóż, wszystkie nawiązania CDPR do innych gier, filmów, seriali, książek i innych dzieł kultury poznamy po premierze Cyberpunka 2077. Ten zadebiutuje 19 listopada 2020 roku i będzie dostępny na PC-ety, a także konsole Playstation 4 i 5 oraz Xboksy One i Series X.