Cyberpunk 2077 znowu opóźniony. Twórcom zaczęto grozić śmiercią

Cyberpunk 2077 znów opóźniony! Chociaż niedawno gra trafiła już do tłoczni, to twórcy postanowili przesunąć premierę o 21 dni - wszystko po to, by jak najbardziej dopieścić i doszlifować produkcję. Te wszystkie poprawki znajdą się w produkcji za pośrednictwem tzw. day-one patch, który ma zapewnić graczom jak najlepszą rozgrywkę.

Cyberpunk znowu opóźniony! Twórcy otrzymują pogróżki

Premiera Cyberpunka 2077 odbędzie się 10 grudnia 2020 roku, więc nie trzeba będzie na niego czekać dużo dłużej. Twórcy wyjaśnili w oficjalnym oświadczeniu, że przygotowanie gry na konsole obecnej generacji, nowej generacji, pecety i Google Stadia zajmuje bardzo dużo czasu i przez wzgląd na ich staranie się o jakość, są zmuszeni do opóźnienia debiutu o 21 dni.

CDPR przyznał szczerze w oświadczeniu, że nie oszacował odpowiednio czasu, który będzie potrzebny na doszlifowanie gry na różne wersje konsol (Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S/X, Playstation 4, Playstation 4 Pro i PS5). To spowodowało drobne opóźnienie.

I wszystko to jest dość zrozumiałe oraz raczej wybaczalne - firma ma bowiem renomę bycia pro-konsumencką, a po sukcesie Wiedźminów ma też ogromny kredyt zaufania wśród graczy.

Niestety, wygląda na to, że nie wszyscy zareagowali na informację z wyrozumiałością. Starszy projektant gry Andrzej Zawadzki podzielił się na Twitterze prostym komunikatem do społeczności, w którym wyjaśnił, że rozumie emocjonalne reakcje na opóźnienie, ale poinformował też, iż twórcy zaczęli dostawać groźby śmierci.

Zawadzki nazwał proceder "nieakceptowalnym i zwyczajnie złym":

" Chciałbym się odnieść do opóźnienia Cyberpunka 2077. Rozumiem, że czujecie się zdenerwowani, rozczarowani i chcecie się podzielić swoją opinią na ten temat. Ale grożenie śmiercią naszym deweloperom jest nieakceptowalne i zwyczajnie złe. Też jesteśmy ludźmi, tak jak wy. "

Cóż, miejmy nadzieję, że sytuacja ulegnie zmianie, a po premierze Cyberpunka 2077 jakiekolwiek niesnaski zostaną zapomniane. Ta odbędzie się już 10 grudnia 2020 roku, a sama produkcja, tak jak wspomnieliśmy, będzie dostępna na wszystkim, co współcześnie odtwarza gry wideo (oprócz Nintendo Switcha).