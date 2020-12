Czarnobyl nie był najgorszy. 36 lat temu najtragiczniejsza awaria przemysłowa w historii zabiła 20 tys. osób

Katastrofa przemysłowa do jakiej doszło 36 lat temu w Bhopalu jest uważana za najtragiczniejszą w skutkach awarię przemysłową. Mimo to odbiła się mniejszym echem niż katastrofa w Czarnobylu.

Czarnobyl wbrew pozorom nie był najstraszniejszą katastrofą przemysłową w historii. To katastrofa w Bhopal okazała się najtragiczniejszą w skutkach. Jednak w przeciwieństwie do Czarnobyla świat o niej milczał.

Katastrofa w Bhopalu

Bophal jest obecnie około dwumilionowym miastem, stolica stanu Madhya Pradesh w środkowych Indiach. Tragicznej nocy z 2 na 3 grudnia 1984 roku, jeden ze zbiorników fabryki pestycydów uległ rozszczelnieniu. Wskutek wypadku doszło do uwolnienia ponad 40 ton izocyjanianu metylu w postaci gazu z fabryki firmy Union Carbide.

Trucizna rozprzestrzeniła się po gęsto zaludnionym mieście. Noc i fakt, że gaz ten był cięższy od powietrza spowodowały natychmiastową śmierć wielu tysięcy ludzi. Kilka tysięcy doznało trwałych uszczerbków na zdrowiu. Rząd poinformował że w momencie katastrofy zmarło dokładnie 3787 osób.

Przyczyny Katastrofy w Bhopalu

Fabryka firmy Union Carbide powstała w 1969, a w 1979 podjęła się produkcji karbarylu. W fabryce produkowano izocyjanian metylu który jest półproduktem niezbędnym do produkcji miedzy innymi pestycydu. 3 grudnia 1984, 50 minut po północy, zbiornik E610, który zawierał 43 tony gazowego izocyjanianu metylu (MIC) uległ rozszczelnieniu. Jak stwierdzono jakiś czas później, wskutek nieszczelnej izolacji do do wnętrza zbiornika dostała się woda. W wyniku zachodzącej reakcji chemicznej nastąpił gwałtowny wzrost temperatury (do ponad 200 °C) a wytworzone ciśnienie rozerwało zbiornik, uwalniając trującą zawartość do atmosfery. W skutek awarii toksyczny i cięższy od powietrza gaz rozprzestrzenił się w całej okolicy. Izocyjanian metylu jest silnie toksyczną substancją, dawkę śmiertelną szacuje się na około 49,7 mg/m³

Ofiary katastrofy

Według władz rządowych stanu Madhya Pradesh, w momencie katastrofy zmarło 3787 osób, a kilka tysięcy doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu. Dane BBC mówią o około 3 tysiącach osób zmarłych natychmiast, 10 tysiącach w ciągu pierwszych 3 dni i 15 w wyniku powikłań po kontakcie z uwolnioną substancją. Według ocen organizacji Greenpeace zmarło 20 tysięcy osób. Całkowita liczba poszkodowanych jest szacowana na pół miliona. W czasie paniki spowodowanej wypadkiem wielu ludzi zostało stratowanych podczas ucieczki.

Korporacja Union Carbide na swojej stronie internetowej podała, iż zmarło około 3,8 tysiąca osób, 40 tysięcy jest niezdolnych całkowicie do pracy, a 2,8 tysiąca – częściowo niezdolnych. "Międzynarodowa kampania dla sprawiedliwości w Bhopalu" powołując się na informacje rządowe opublikowała informację (1991), iż 495 tysięcy osób zostało sklasyfikowanych jako rannych w wyniku katastrofy (22 tysiące całkowicie niezdolnych do pracy, 3 tysiące poważnie niezdolnych, 8,5 tysiąca częściowo niezdolnych. Indyjskie ministerstwo zdrowia podało natomiast, że w 1988 zmarło w wyniku powikłań 2500 osób, a w 1997 – 665. Obecnie bardzo trudno jednoznacznie wyliczyć ilość ofiar, jednak szacuje się, że zmarło 15 tysięcy osób, a 560 tysięcy zostało poszkodowanych w wyniku katastrofy. W 2014 roku Amnesty International przy okazji kolejnej akcji pomocy ofiarom podało, że w bezpośrednim następstwie wycieku zmarło 10 tysięcy ludzi, potem kolejne 12 tysięcy, a poszkodowanych jest razem pół miliona.

Główną przyczyną śmierci był obrzęk płuc, bowiem izocyjanian metylu jest związkiem silnie toksycznym i powoduje zaburzenia pracy układu oddechowego już przy stężeniu powyżej 0,4 ppm, objawiając się kaszlem, bólem klatki piersiowej, dusznościami, astmą, podrażnieniem oczu, nosa, gardła, a także podrażnieniem skóry. Wyższe stężenia, powyżej 21 ppm mogą powodować obrzęk płuc, wewnętrzne krwotoki, zapalenie płuc oraz śmierć. Należy jednak pamiętać, że wskutek reakcji chemicznych zawartości zbiornika ze składnikami atmosfery powstały inne bardzo trujące i niebezpieczniej dla zdrowia gazy np. fosgen czy cyjanowodór.

Skutki katastrofy

W fabryce nie funkcjonowała procedura powiadamiania na wypadek katastrofy. Korporacja Union Carbide nie poinformowała, co się wydarzyło i jaka substancja chemiczna wyciekła tym samym bardzo utrudniając akcję ratunkową. W wyniku śledztw okazało się również, że o ryzyku wycieku wiedziano na kilka godzin wcześniej. Nie podjęto jednak próby ostrzeżenia czy ewakuacji. Sekcje zwłok ofiar tragedii ujawniły w ich narządach liczne zmiany charakterystyczne dla zatrucia cyjankami. Ofiary, którym udało się przeżyć hekatombę poniosły ogromne szkody na zdrowiu: nie widzą częściowo lub całkowicie, mają uporczywe problemy z oddychaniem, zaburzenia systemu trawiennego, osłabienie systemu odpornościowego, zaburzenia na tle nerwowym oraz problemy z menstruacją u kobiet. W tym rejonie odnotowano także znaczny wzrost poronień, urodzeń martwych noworodków oraz zaburzeń genetycznych.

Badania zlecone przez BBC w 2004 ujawniły wysokie skażenie wody pitnej pochodzącej z regionu fabryki, co jest dowodem na przenikanie substancji trujących do wód gruntowych.

W 1989 roku podpisano ugodę między rządem Indii a Union Carbide. Firma miała zapłacić 470 mln dolarów. Początkowo rząd w New Delhi szacował, że odszkodowania powinny wynieść 3,3 mld dolarów.

Ofiary nadal walczą o sprawiedliwość.

Źródło: nytimes.com, smoglab.pl, theguardian.com, amnesty.org.pl, twojahistoria.pl, PAP, reportaże ARTE Reportage i Planete

