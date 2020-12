Czarnobyl nie był pierwszy. 30 lat wcześniej katastrofa nuklearna zabiła nawet 8000 osób

Czarnobyl nie był pierwszą katastrofą nuklearną. Był pierwszą, o której świat dowiedział się oficjalnie. Jednak trzydzieści lat wcześniej doszło do innej nuklearnej tragedii, która przez wiele lat była najściślej strzeżoną tajemnicą ZSRR. 29 września 1957 roku, w głębi Związku Radzieckiego, miała miejsce potworna katastrof której przebieg i skutki sowieci utajnili na blisko 35 lat.

Nuklearna fabryka, której nie było na mapach

Majak do 1992 roku pozostawał tajnym obiektem badawczym oznaczanym jako: Czelabińsk-40, Czelabińsk-65 oraz Oziorsk-817 i nie było go na żadnych mapach. Kompleks mieści się 15 km na wschód od Kysztymy, 70 km na północ od Czelabińska, a najbliżej położone miasto to Oziorsk. W czasach ZSRR był to największy kombinat produkujący materiały rozszczepialne do broni nuklearnej.

Zakłady Majak zbudowano w pośpiechu i tajemnicy w latach 1945-1948. Były częścią radzieckiego programu badań nad bronią atomową. Jak się okazało wiele dekad później, w żadnym innym miejscu na świecie nie prowadzono tego rodzaju prac w sposób równie niedbały i z podobną pogardą dla życia ludzkiego.

Na samym początku zakład miał się zajmować rafinowaniem i obrabianiem plutonu o przeznaczeniu wojskowym. Posiadał pięć reaktorów atomowych. W późniejszym okresie zakład wyspecjalizował się w przetwarzaniu plutonu ze zdemobilizowanej broni i odpadów z reaktorów atomowych. W 1957 roku w zakładach doszło do awarii systemu chłodzenia zbiornika zawierającego dziesiątki tysięcy ton rozpuszczonych odpadów jądrowych. Awaria poskutkowała eksplozją (niemającą charakteru jądrowego) o sile porównywalnej do wybuchu 75 ton trotylu. W konsekwencji ogromny obszar uległ skażeniu promieniotwórczemu o pierwotnej aktywności 2 milionów kiurów. Dziś incydent nazywany jest katastrofą kysztymską.

Tragiczny w skutkach wybuch miał miejsce w obwodzie czelabińskim – niedaleko granicy z Kazachstanem, 1500 kilometrów od Moskwy i prawie 2400 od Polski. Według raportu ONZ z 2008 roku doszło w tam łącznie do pięciu poważnych incydentów radiologicznych. Jednak jeden z nowszych raportów (z 2017 roku) mówi, że wszystkich wypadków mogło być tam nawet przeszło trzydzieści.

Przerażające skażenie radioaktywne

Jak wspominałam był to pierwszy tego typu zakład, który powstał w ZSRR. Wybudowany w pośpiechu z załogą, która nie do końca miała świadomość z jakim zagrożeniem się mierzy. Na początku i w połowie XX wieku nikt nie zdawał sobie sprawy, że pierwiastki radioaktywne są szkodliwe dla zdrowia.

Kobiety malowały farbą radową zęby, żeby mieć bielszy uśmiech a wielkie koncerny wykorzystywały ten pierwiastek w przemyśle. Radioaktywnymi lekami leczyło się katar sienny i zaparcia. Twierdzono, że korzystnie wpływa na drogi rodne kobiet, pragnących zostać matkami. Do ogólnej sprzedaży trafiły dzbanki na wodę z drobinkami radu. Jakiś czas później pojawiały się popularne luminescencyjne zegarki, których tarcze i cyferki były pokrywane farbą zawierającą rad. O przerażających skutkach ich produkcji przeczytacie w artykule o spawie Radium Girls.

Także w ZSRR nie brano szczególnie pod uwagę przerażających skutków kontaktu z pierwiastkami radioaktywnymi. Procesy technologiczne zastosowane w fabryce skutkowały powstaniem ogromnej ilości odpadów radioaktywnych, które były wlewane do pobliskiej rzeki Teczy. Jej woda poprzez Iset, Toboł, Irtysz i Ob wpadał do Morza Karskiego a system rzeczny około 1000 km. Potem odpady pompowano do jeziora Karaczaj, a w 1953 roku wybudowano tymczasowe składowisko odpadów, w którym magazynowane są do dziś.

Przez całe dziesięciolecia okoliczni mieszkańcy chorowali na nowotwory, mutacje genetyczne a ich dzieci rodziły się zniekształcone, dysfunkcyjne, oligofreniczne.

Okoliczności wybuchu

We wrześniu 1957 roku doszło do awarii systemu chłodzącego w olbrzymim zbiorniku zawierającym od 70 do 80 ton płynnych odpadów radioaktywnych. Pracujący w zakładzie inżynierowie nie do końca zdawali sobie sprawę z konsekwencji i awaria nie została usunięta dokładnie tak, jak powinna. W efekcie tego 29 września 1957 roku, zakładem wstrząsnęła eksplozja o niespotykanej sile.

Ostrożne szacunki mówią o kilkudziesięciu ofiarach śmiertelnych (49-55 według raportu z 2011 roku), albo wręcz o licznie zbyt małej, by dało się ją wykryć (raport z 2017). Z kolei inne źródła mówią nawet o 8000 zmarłych. Jeszcze inne źródła podają że w konsekwencji tej awarii ponad 200 osób zmarło na chorobę popromienną, 10 tysięcy ewakuowano, 470 tysięcy narażono na działanie promieniowania jonizującego, a obszar o wielkości setek kilometrów kwadratowych został wyłączony z użytku. Jednak ze względu na to, że katastrofa była zatajona niemal do końca lat 70. XX wieku, każdy z zespołów badawczych i komisji podaje nieco inne dane.



Skutki awarii

Zdarzenie jądrowe, najpoważniejsze w historii ZSRR aż do katastrofy w Czarnobylu, skategoryzowano według międzynarodowej skali zdarzeń jądrowych jako "poważną awarię" – 6 w skali od 0 do 7. Według międzynarodowej skali zdarzeń jądrowych i radiologicznych (INES), stosowanej przez światowe organizacje od 1990 roku, najpoważniejszymi w dziejach Ziemi były katastrofy w Czarnobylu (1986) i Fukushimie (2011). Na trzecim miejscu znajduje się katastrofa kysztymska.

Okoliczni mieszkańcy popadli w histerię wynikającą z obawy przed możliwością wybuchu nowych "tajemniczych" chorób. Widziano ofiary chorób o skórze "zsuwającej się" z twarzy, dłoni i innych odsłoniętych fragmentów ciała.

W 2017 roku w "Journal of Radiological Protection" opublikowano ustalenia zespołu rosyjskich naukowców. Wynikało z nich, że przez pierwsze dwa tygodnie po katastrofie ewakuowano zaledwie trzy wioski. Kolejne siedem miejscowości dopiero po upływie 250 dni. Łącznie wysiedlono około 10 000 osób (23 miejscowości), ale 80% z nich musiało na to czekać powyżej roku, w międzyczasie przyjmując stałe dawki promieniowania. W raporcie można przeczytać również o tym, że 59 000 hektarów ziemi wyłączono z jakiejkolwiek "aktywności ekonomicznej" - zakazano uprawy płodów rolnych i ograniczono produkcję mleka.

Świat o niczym nie wiedział?

Katastrofa stała się jedną najpilniej strzeżonych tajemnic Związku Radzieckiego. Jednak agenci CIA dowiedzieli się o niej niemal od razu. Postanowili jednak sprawę utajnić w obawie przed opinią publiczną, która mogłaby zacząć kwestionować plany rozwoju amerykańskiego przemysłu atomowego. Anna Gyorgy, powołując się na ustawę o wolności informacji i w ten sposób otwierając akta CIA, odnalazła potwierdzenie tego faktu.

Plotki o awarii jądrowej w pobliżu Czelabińska krążyły jednak na Zachodzie przez dłuższy czas. W 1958 roku w zachodniej prasie pojawiły się skąpe wzmianki na temat domniemanego wypadku. Nikt nie traktował sprawy poważnie. Po około 18 latach od katastrofy rosyjski biolog i dysydent, Żores Miedwiediew (zbiegły ze Związku Sowieckiego), zaczął wypowiadać się na temat katastrofy i pisać o "ludziach, których skóra płatami obłaziła z twarzy". Na początku nikt zupełnie mu nie wierzył a prawda o katastrofie zaczęła wychodzić na światło dzienne około 1978 roku.

Miejsce to uchodzi obecnie za jedno z najbardziej skażonych na Ziemi a skutki katastrofy odczuwalne są do dziś.

Źródło: wielkahistoria.pl, tech.wp.pl

Zobacz również: Oświęcim: poruszające znalezisko w dziecięcych bucikach w Muzeum Auschwitz