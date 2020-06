Czarnoskóry 12-letni aktor napisał o wielu sposobach, w jakich w młodym wieku doświadczył już rasizmu

Lonnie Chavis najlepiej znany jest z roli 9-letniego Randalla, czyli bohatera, w którego dorosłą wersję wciela się Sterling K. Brown w serialu „Tacy jesteśmy” („This is Us”). Kilka dni temu magazyn „People” opublikował na swoich łamach esej, w którym chłopiec przygląda się sposobom, w jaki już zdążył doświadczyć rasizmu systemowego w Ameryce.

Chłopiec, przybliżając swoje doświadczenia, chce w ten sposób pokazać, dlaczego tak ważna jest obecna debata na temat równości obywateli i dlaczego potrzebna jest zmiana sposobu zachowania.

Moje życie ma znaczenie, ale czy na pewno? Ameryka maluje konkretny obraz tego, jak powinienem postrzegać samego siebie. Ameryka pokazuje, że mój ciemny kolor skóry jest zagrożeniem, przez co ja sam staję się zagrożeniem. Mówiąc szczerze nie dowiedziałem się o tym, co to znaczy „być Czarnym” dopóki nie miałem 7 lat. "