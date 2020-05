Czego słuchamy podczas izolacji? Spotify prezentuje najnowsze trendy muzyczne

245 procent więcej playlist z piosenkami na wakacje, 2 750 list odtwarzania słuchanych w trakcie pieczenia chleba bananowego oraz znaczny wzrost nowych list towarzyszących domowym obowiązkom i nabywaniu nowych umiejętności - to tylko niektóre z nowych trendów odnotowanych przez Spotify podczas izolacji. Sprawdź, co jeszcze się zmieniło w upodobaniach słuchaczy.

Czego słuchamy podczas izolacji? Spotify odpowiada

Na przełomie kwietnia i maja Spotify zanotował około 50-procentowy wzrost ilości playlist zawierających słowa kluczowe takie jak „fryzjer” czy „farbowanie włosów”. Jak wynika z analizy, wśród najpopularniejszych utworów dedykowanych tym, którzy zajmują się dbaniem o nasze fryzury w Polsce znalazły się "Tamagotchi” Taconafide, "Dance Monkey” Tones and I, "Eluwina” Kacpra Błońskiego, "Happier” autorstwa Bastille i Marshmello, "bad guy” Billie Eilish, "8 Kobiet Remix” Bedoesa i Taconafide oraz "@ (trailer)” chilwagonu.

W okresie od 17 kwietnia do 17 maja zaobserwowano ponad 1400 procentowy wzrost liczby list odtwarzania tworzonych do słuchania w trakcie pracy z domu (w porównaniu z pierwszą dekadą marca). W tym czasie użytkownicy na całym świecie wykonywali swoje profesjonalne działania w rytmach "Work From Home” autorstwa Fifth Harmony (feat. Ty Dolla $ign), "9 do 5” Dolly Parton, "Blinding Lights” The Weeknd, "Light On” Maggie Rogers, "10.000 hours” Dan + Shay (z Justinem Bieberem), "Boss Bitch”" Doja Cat, "Delicate” Taylor Swift i "The Less I Know the Better” Tame Impala. Rośnie również popularność sonat Beethovena i Bacha oraz "Für Elise”" w wykonaniu pianisty Lang Langa.

O 1000 proc. wzrosła również ilość playlist o tematyce związanej z nauką w domu, co pokazuje, jak muzyka pomaga zarówno rodzicom, jak i uczniom poradzić sobie z wyzwaniami zdalnego nauczania. Wśród najpopularniejszych utworów na listach odtwarzania na całym świecie znalazły się takie piosenki jak: "Supalonely” BENEE i Gus Dapperton, "Sucker” Jonas Brothers, "Circles” Post Malone oraz "Don't Start Now” Duy Lipy. Nauka to jednak nie wszystko. Jak wynika z opracowania, liczba playlist skupionych wokół komputerowej gry symulacyjnej Animal Crossing New Horizons również wzrosła o 1000 procent.

W czasie izolacji część użytkowników poświęca czas wolny na odkrywanie i rozwijanie swoich pasji, co wpłynęło na 40-procentowy wzrost ilości playlist dedykowanych kolorowaniu i ponad 90-procentowy malowaniu. Jak wynika z zestawień, użytkownicy na świecie słuchają wówczas "Shape Of You” Eda Sheerana, z kolei Polscy słuchacze wybierają utwory Macieja Maleńczuka takich jak "Wakacje z Blondynką”, "Dawna dziewczyno” w wersji live czy "Barman”.

Izolacja sprzyja również gotowaniu i pieczeniu co widać po statystykach zanotowanych w serwisie Spotify. Użytkownicy platformy stworzyli w ostatnim czasie o 120 procent więcej playlist poświęconych pieczeniu, a w okresie między 17 kwietnia a 17 maja sama ilość list odtwarzania dedykowanych chlebkowi bananowemu wzrosła o około 225 procent - do 2 750 playlist obecnie. Wśród utworów, które najczęściej pojawiały się w tych playlistach znalazły się "Sunday Best” Surfaces, "Banana Pancakes” Jacka Johnsona, "Watermelon Sugar” Harry'ego Stylesa, "Sugar” Maroon 5 czy "everything i wanted” Billie Eilish.

Spędzając czas w domu, nie sposób uniknąć sprzątania, jednak z ulubioną muzyką domowe obowiązki mogą stać się przyjemnością. Ten czas Polacy umilają sobie, odtwarzając m.in.: "Toxic” Britney Spears, "Małomiasteczkowy” Dawida Podsiadło, "Uptown Funk” Bruno Marsa i Marka Ronsona, "Don’t Start Now” Duy Lipy czy "Señorita” w wykonaniu Camili Cabello i Shawna Mendesa. W serwisie Spotify znajduje się obecnie 940 tysięcy playlist dedykowanych porządkom, które w ciągu ostatniego miesiąca były odsłuchiwane o 65 procent częściej, a ich ilość wzrosła o 40 procent.

Idzie lato, dlatego poświęcamy więcej czasu dbaniu o balkony, tarasy i ogrody, które w czasie wolnym mogą zastąpić wakacyjny hotel. Przygotowując się na ciepłe wieczory i słoneczne dni ilość playlist towarzyszących użytkownikom w trakcie prac ogrodowych wzrosła o ponad 430 proc.. Użytkownicy w tym czasie najchętniej słuchają "Gardening At Night” R.E.M, "Avant Gardener” Courtney Barnett, "Mr. Blue Sky” Electric Light Orchestra oraz "Sunflower” autorstwa Post Malone i Swae Lee.

Z każdym stopniem celsjusza rośnie również czas, który słuchacze poświęcają na stworzenie idealnej składanki na wakacje, co wpłynęło na 245 procent więcej playlist z muzyką na lato.