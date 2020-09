Czeka nas prawdziwy "Park Jurajski"? Odnaleziono jaja dinozaurów z zarodkami

Dinozaury - chociaż wyginęły miliony lat temu, są bardzo popularnymi zwierzętami. Nic zresztą dziwnego - potężne jaszczury rozpalają wyobraźnię tysięcy ludzi na całym świecie. Wielu z nich marzy, by móc zobaczyć żywego przedstawiciela kopalnych stworzeń. Na kanwie takiego marzenia w 1990 roku powstała książka Michaela Crichtona pod tytułem "Park Jurajski", która trzy lata później została przeniesiona na kinowy ekran przez Stevena Spielberga. Czy niedługo wydarzenia z tej serii zostaną wcielone w życie?

Jaja dinozaurów z embrionami - naukowcy dokonali przełomowego odkrycia

O tym, że w czasach prehistorycznych istniały dinozaury, wiemy dzięki paleontologom. Na temat tych kopalnych zwierząt wiadomo bardzo dużo, ale wciąż istnieją niewiadome dotyczące tych niesamowitych stworzeń. Naukowcy co jakiś czas dokonują kolejnych odkryć, które zdradzają tajemnice sprzed milionów lat.

Jednym z nich jest znalezisko z Hiszpanii. Jak podaje serwis Time24.News, w pobliżu miasta Huesca znajdującego się w Aragonii odkryto jaja dinozaurów. Wiele z nich prawdopodobnie ma w środku zarodek. Znalezisko datowane jest na 68 milionów lat. Za odkrycie odpowiada José Manuel Gasca, który w 2019 roku podczas wyprawy na Sierra de Loarre znalazł interesująco wyglądające skały. Okazało się, że to skamieniałe jaja dinozaurów.

Gasca, który jest paleontologiem i pracownikiem uniwersytetu w Saragossie, podejrzewając, że natknął się na wartościową pozostałość po ogromnych jaszczurach, skontaktował się z doktorem Miguelem Moreno-Azanzą, który jest członkiem grupy badawczej z Universidade Nova de Lisboa. Moreno-Azanza przyjechał natychmiast do Hiszpanii.

Podejrzenia się potwierdziły i wkrótce Aragossauros Group - grupa badaczy z uniwersytetu w Saragossie i Universidade Nova de Lisboa rozpoczęła prace wykopaliskowe. Trop zaprowadził paleontologów dowodzonych przez Gascę i Moreno-Azanza do odkrycia skorupek i całkowicie zachowanych jaj dinozaurów żyjących na Ziemi ponad 60 milionów lat temu. Łącznie udało się wydobyć ponad 20 jaj, które należały do zauropoda z rodziny tytanozaurów - ogromnych, roślinożernych zwierząt o charakterystycznej długiej szyi, żyjących od późnej jury do końca kredy. Były to jedne z największych stworzeń stąpających po naszej planecie. Długość ich ciał dochodziła do 20 metrów. Jaja znajdowały się w czterech nieznacznie oddalonych od siebie gniazdach.

Chociaż fizyczna harówka przy wydobywaniu jaj się skończyła, to jednak nie koniec roboty. Naukowcy przygotowują się teraz do pracy umysłowej. Jaja czeka bowiem wiele badań, które pomogą lepiej zrozumieć funkcjonowanie tytanozaurów. Znalezisko trafi niebawem do laboratoriów, gdzie odbędzie się próba odnalezienia niewyklutego zarodka dinozaura. Do tej pory tego typu odkrycie miało miejsce jedynie w Ameryce Południowej.

Nawet jeśli nie uda się znaleźć embrionów, wydarzenie i tak jest niezwykle ważne dla nauki. Odkrycie pomoże odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących występowania kopalnych zwierząt w tym regionie Europy. Być może przyczyni się też do znalezienia kolejnych pozostałości po dinozaurach. Czy w przyszłości doprowadzi do odtworzenia kopalnych gadów? Trudno przewidywać, by prawdziwi naukowcy, kiedykolwiek popełnili błędy bohaterów "Parku Jurajskiego", ale nigdy nic nie wiadomo.

