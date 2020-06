Część miejscowości oderwała się od lądu i zsunęła do oceanu. Zobacz domy znikające w otchłani [WIDEO]

Wydarzenie zostało zarejestrowane przez lokalnego mieszkańca. Widać na nim, jak kawał lądu zaczyna zsuwać się w kierunku oceanu, by szybko zniknąć pod jego powierzchnią.

Na terenie utraconym na rzecz żywiołu znajdowało się kilka domów, które zostały przez wodę błyskawicznie zniszczone. Ląd zsunął do Oceanu Atlantyckiego. Na miejscu trwają oględziny specjalistów, których zadaniem jest oszacowanie ryzyka zsunięcia się do wody pozostałej części miejscowości.

Przerażający jest nie tylko widok osuwającego się lądu, ale także odgłosy, które temu towarzyszą. Po obejrzeniu nagrania można nabawić się koszmarów.

Tak wyglądała przerażająca demonstracja potęgi natury:

Z ustaleń służb pracujących na miejscu wynika, że nikt nie zginął: lokalna ludność została wcześniej ewakuowana, jedna osoba zdołała uciec już po rozpoczęciu osuwania się. Do oceanu wraz z lądem zsunął się pies, dzięki sprawnej akcji ratowników udało się wyciągnąć go z wody za pomocą helikoptera.

Specjaliści podkreślają, że chociaż osuwiska takiej jak te zdarzają się raz na pół wieku, to nie są one niespodziewane. Trwa dyskusja, co przyczyniło się do wywołania osuwiska: jedną z hipotez są następstwa ocieplenia klimatu.

