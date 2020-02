Członek Strażników Galaktyki zginął w eksplozji. Jak będzie wyglądała przyszłość filmowej serii?

Kiedy w 2014 roku do kin wszedł film "Strażnicy Galaktyki" większość widzów nie kojarzyła, kim są dziwne kosmiczne postacie, spoglądające na nich z plakatów. Wystarczyło jednak kilka lat, żeby miliony fanów na całym świecie pokochało postacie przeniesione przez Jamesa Gunna na duży ekran prosto z komiksu, który ukazał się w roku 2008. Jeden z bohaterów zginął niedawno w najnowszej e swoich przygód.

"Strażnicy Galaktyki" - Star-Lord nie żyje

Odświeżony skład drużyny często się zmieniał, ale liderem pozostawał Peter Quill, lepiej znany jako Star-Lord. Filmowe i komiksowe serie z czasem przeniknęły się na tyle, że bohater grany przez Chrisa Pratta stał się w zasadzie nieodróżnienia od komiksowego pierwowzoru. Niestety papierowe wcielenie Star-Lorda dokonało żywota na kartach drugiego numeru najnowszej serii "Guardians of the Galaxy" autorstwa Ala Ewinga, Juanna Cabala, Federico Blee'a i Cory'yego Petita. Czy podobny los czeka filmowego bohatera?

W ostatnim czasie w uniwersum Marvela doszło do kolejnego kosmicznego zagrożenia. Tym razem ze strony Olimpu i istot czczonych w starożytnej Grecji jako bogów. Najnowsze wcielenie Strażników Galaktyki postanowiło zapobiec atakowi na wszechświat. W skład drużyny oprócz Star-Lorda wchodzą obecnie Richard Rider znany lepiej jako Nova, Rocket Raccoon, Phyla-Vell, Moondragon oraz Marvel Boy. Zadaniem grupy było zniszczenie mechanizmu, pozwalającego Olimpowi na przemieszczenie się między wymiarami.

Niestety bomba nie zadziałała, w związku z czym, Star-Lord postanowił poświecić życie i wysadzić Dimension Rotor własnoręcznie. Oszukał swoich przyjaciół, których podstępem ściągnął na pokład statku Bowie, po czym odpalił zdalny mechanizm sterujący maszyną, by wysłać ich na bezpieczną odległość. Następnie stanął oko w oko z Zeusem i zdetonował bombę, pokonując zagrożenie, które zostało wciągnięte przez czarną dziurę. Wraz z Olimpem i jego mieszkańcami zginął jednak również Star-Lord. Ten fakt zdruzgotał pozostałych członków Strażników Galaktyki.

Co prawda to nie pierwszy raz, kiedy Quill zginął, poświęcając się dla większego dobra i prawdopodobnie wkrótce powróci do życia, ale niewykluczone, że komiks może być odbiciem tego, co zobaczymy w trzeciej części filmowych "Strażników Galaktyki". Jest bowiem szansa, że nadchodzący film Marvel Studios będzie zakończeniem przygód kosmicznych herosów. Czy tak rzeczywiście się stanie?

"Strażnicy Galaktyki 3" - kiedy premiera?

Produkcja "Strażników Galaktyki 3" ruszy mniej więcej w połowie 2021 roku, ponieważ Gunn pracuje obecnie nad filmem "Suicide Squad 2", który trafi do kin 6 sierpnia 2021. Gunn będzie musiał działać bardzo sprawnie, ponieważ wyznaczono już datę premiery na lato 2022, co oznacza, że zdjęcia powinny zostać zakończone na początku 2021.

