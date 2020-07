Czterolatek najmłodszym pisarzem świata? Chłopiec właśnie podpisał umowę na publikację książki

Talent chłopca, który lubi pisać wiersze na temat natury i codziennych czynności, został dostrzeżony przez poetkę i nauczycielkę Kate Clanchy.

Clanchy jest laureatkę tegorocznej nagrody Orwella – wyróżnienia przyznawanego za teksty dotyczące różnych zagadnień politycznych i „czyniące z nich sztukę”. Autorka została nagrodzona za opartą na faktach książkę „Some Kids i Taught and What They Taught Me”, co można przetłumaczyć jako: „Kilka Dzieciaków, które uczyłam i lekcje, których mi udzielili”.

Niezwykły talent czterolatka

Clanchy dostrzegła talent chłopca po tym, jak poznała jego matkę, Yasmine Shammę podczas zajęć z literatury na Uniwersytecie w Reading. Pisarka zaczęła dzielić się poematami chłopca w social mediach, co w szybkim tempie zyskało chłopcu przychylność innych czytelników. Doprowadziło także do wywiadu na żywo w telewizji Sky News, a teraz także do zainteresowania świata wydawniczego.

W trakcie wywiadu mama chłopca zdradziła, że Nadim wciąż uczy się czytać i pisać, dlatego często dyktuje matce słowa swoich nowych poeamtów.

Kate Clanchy o talencie chłopca

Pisarka w ten sposób wypowiedziała się o talencie młodego pisarza.

" „Nie tweetowałam tych poematów, dlatego że przypominały pracę dorosłych. Wręcz przeciwnie – dlatego, że były tak niewinnie dziecięce. Nadim posiada niezwykle rzadką umiejętność wypowiadania się obrazami. Obrazowego przedstawienia tego, jak to jest być czterolatkiem i kochać swoją mamę i robaki, zastanawiać się nad naturą złych bohaterów, radością kąpieli, czy samej miłości. Pojedyncze poematy wzruszyły tysiące ludzi na Twitterze, ale uważam, że będą działać jeszcze lepiej, jako całość. Stworzą świat pełen brokatu i uścisków. To będzie szczególna książka, którą będziemy mogli dzielić się z dziećmi”. "

Zainteresowanie świata wydawniczego

Jak podaje brytyjski magazyn The Guardian, chłopiec dostał ofertę od wydawnictwa Walker Books, które postanowiło wydać jego pierwszą książkę, będącą zbiorem dotychczasowej twórczości. Jedna z menadżerek wydawnictwa, Denise Johnstone-Burt zdradziła, że jest zachwycona, że ktoś w tak młodym wieku potrafi pisać w tak wrażliwy i czuły sposób.

" „Te poematy mówią o ważnych uczuciach, jak miłość i samotność, a Nadim potrafi odnaleźć idealne słowa na ich opisanie. Są proste, ale równocześnie inspirujące i posiadają własną mądrość” – dodała w rozmowie z The Guardian. "

Kolekcja poematów ma zostać wydana w przyszłym roku. Nadim jest podekscytowany tym prospektem.

" „Lubię pisać wiersze na temat natury. Cieszę się, że moje poematy trafią do książki. Czy gdy już będą w książce, mogę poprosić o swoją kopię?” – powiedział w rozmowie z dziennikarzami. "

Historia rodem z filmu

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że historia młodego poety przypomina opowieść, przedstawioną w izraelskim filmie „Przedszkolanka” Nadava Lapida oraz jego amerykańskim remake’u „The Kindergarten Teacher” w reżyserii Sary Colangelo. W tej historii również nauczycielka w przedszkolu przypadkiem odkrywa talent swojego podopiecznego i stara się zainteresować nim pisarski świat. Finalnie jednak posuwa się do ektremalnych środków, co sprawia, że historia wypełniona jest namacalnym, podskórnym napięciem.

Jeden z najmłodszych pisarzy świata

Jak podaje magazyn The Guardian, Nadim Shamma-Sourgen, będzie jednym z najmłodszych pisarzy świata. Autorzy artykułu, poświęconego osiągnięciom Brytyjczyka specjalnie zajrzeli do Księgi Rekordów Guinnessa, by sprawdzić, kto dzierży miano najmłodszego pisarza.

Okazało się, że Nadim Shamm-Sourgen znajdzie się na tej liście eq-aequo z Dorothy Straight, która w wieku czterech lat napisała „How The World Began”. Powieść ukazała się w 1964 roku, gdy dziewczynka miała 6 lat. Najmłodszym autorem jest natomiast Thanuwana Serasinghe ze Sri Lanki, którego napisana w trzy dni powieść „Junk Food” została wydana w 2017 roku, gdy chłopiec miał 5 lat.

