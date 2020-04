Cztery hity na PlayStation 4 za darmo dla każdego, żeby zostać w domu. Akcja Play At Home

Grając w domu nie możesz się zarazić ani roznosić koronawirusa. Sony postanowiło więc sprezentować graczom – oraz całemu światu – możliwość odetchnięcia od trosk życia w czasach zarazy.

Dzięki akcji Play At Home każdy gracz posiadający konto PlayStation Network otrzyma całkowicie za darmo dwa duże hity na PS4: Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a i Journey. Do odebrania prezentu nie jest wymagane posiadanie subskrypcji PlayStation Plus, w której co miesiąc oferowane są gry bez dodatkowych opłat.

" W ramach podziękowania dla wszystkich osób wnoszących wkład w zmniejszenie skutków pandemii firma Sony Interactive Entertainment ogłosiła inicjatywę Play At Home, która obejmuje trzy elementy. Po pierwsze, wpłatę na rzecz wsparcia osób pracujących na pierwszej linii walki z pandemią; po drugie, bezpłatne gry zapewniające rozrywkę społeczności użytkowników PlayStation w domu i po trzecie, ustanowienie funduszu wspierającego mniejsze, niezależne studia w dalszym tworzeniu świetnych tytułów dla wszystkich graczy pomimo trudności finansowych. "

Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a i Journey za darmo na PS4. Sony chce zatrzymać graczy w domu

Zestaw Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a był już do prawda gwiazdą PS Plus, jeśli ktoś ją jednak przegapić, to otrzymał właśnie jeden z lepszych prezentów dla gracza. Tym bardziej, że w ramach PlayStation Plus oferowana jest właśnie do kompletu Uncharted 4: Kres złodzieja, zwieńczenie będącej wizytówką konsoli Sony serii.

Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a pozwala zagrać w trzy pierwsze odsłony serii.

" Zapoznaj się z najbardziej cenioną serią gier wszech czasów, towarzysząc Nathanowi Drake'owi w niebezpiecznej wyprawie dookoła świata — od skromnych początków po nadzwyczajne odkrycia. Poznaj niezapomniane postacie, gdy Drake z narażeniem życia i przyjaźni będzie ścigał się z bezwzględnymi wrogami, chcąc odkryć niewyobrażalne skarby. Kolekcja Uncharted: Kolecja Nathan Drake'a obejmuje wyłącznie kampanie jednoosobowe w Uncharted: Fortuna Drake’a, Uncharted 2: Pośród złodziei oraz Uncharted 3: Oszustwo Drake’a. "

Journey to z kolei ciekawa przygodówka, oferująca według Sony „ponadczasowy przekaz będący afirmacją życia”, potrzeby teraz bardziej, niż kiedykolwiek.

" Przemierzaj rozległe pustynie i starożytne ruiny w emocjonującej podróży, której celem jest odkrycie tajemnic zapomnianej cywilizacji. Poczuj zmęczenie towarzyszące każdemu krokowi podczas sterowania swoim bezimiennym nomadą w trakcie emocjonalnej podróży przez pustkowia, prowadzącej go ku nieprzystępnej górze majaczącej na horyzoncie. W obliczu bezlitosnego upału i wyjących wiatrów musisz posłużyć się starożytną magią, aby szybować po niebie i odkrywać ten tajemniczy świat samotnie lub w towarzystwie obcej osoby, którą możesz spotkać po drodze. "

Tytuły będzie można dodać do swojej biblioteki za darmo od godziny 5:00 16 kwietnia 2020 do godz. 5:00 6 maja 2020. Po przypisaniu zostaną już w niej na zawsze.

