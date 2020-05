Naukowcy twierdzą, że marihuana pomaga w walce z COVID-19

Wstępne badania naukowców z kanadyjskiego Uniwersytetu Lethbridge w Calgary, wykazały związek między kannabidiolem (CBD), składnikiem czynnym medycznej marihuany oraz konopi o szerokim zakresie zastosowania, a zmniejszaniem namnażania się wirusa SARS-CoV-2 (oficjalna nazwa tegorocznej odmiany koronawirusa) w organizmie.

Jak przeprowadzono badanie?

Naukowcy przepadali ponad 400 szczepów roślin z gatunku konopi, testując ich wpływ na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 w organizmie. Odkryto, że 13 szczepów - szczególnie tych bogatych w CBD, może wpływać na poziom enzymów ACE2 w organizmie. To właśnie one atakowane są przez koronawirusa w ustach, płucach i przewodzie pokarmowym i prowadzą do dalszych infekcji.

Kannabidiol (CBD) wpływa na zmniejszenie wytwarzania enzymu ACE2 w organizmie. Każe to przypuszczać naukowcom, że może zatem wpływać też na zwiększenie odporności przed koronawirusem, który atakuje ten konkretny enzym. Wedle ich wyliczeń, dzięki użyciu tych konkretnych szczepów, ryzyko rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w organizmie maleje aż o 73%.

Wynik wstępnych analiz

Warto wyraźnie podkreślić jednak, że są to dopiero wyniki wstępnych badań i analiz naukowców. Ich odkrycia opublikowano właśnie w Internecie, na specjalnej stronie Preprints, gdzie oczekuje analizy i oceny przez innych badaczy.

Testy przeprowadzono na specjalnych modelach 3D, badając w ten sposób modele zachowania się enzymów w ciele. Następnym etapem powinny być testy na zwierzętach i ludziach, ale chwilowo placówka nie posiada odpowiednich środków do ich przeprowadzenia.

" Ekstrakty (…) potrzebują dodatkowego przebadania, mogą okazać się przydatne w zwalczaniu COVID-19 jako element wspomagający leczenie. Biorąc pod uwagę obecny ciężki stan epidemiologiczny, każde rozwiązanie powinno zostać sprawdzone – powiedział dr Igor Kovalchuk z Universytetu Lethbridge. "

