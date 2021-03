Wydawnictwo Archie Comics postanowiło zaprezentować fragment swojego komiksu sprzed niemal ćwierci wieku. Niepokojąco pokrywa się on z życiem w dobie pandemii koronawirusa.

Wydawnictwo Archie Comics przewidziało pandemię koronawirusa?

COVID-19 sprawił, że niemal cały świat uległ przemianie. Coś, co do niedawna pozostawało w sferze fikcji, zostało wcielone w życie przez nieprzewidywalne prawa natury. Nagle okazało się, że wiele branż może pracować zdalnie, nie trzeba za każdym razem lecieć na drugi koniec kraju w sprawach biznesowych, albo że nauczanie za pośrednictwem internetu wcale nie jest science fiction.

Współczesne technologie pozwalają bowiem realizować działania, które jeszcze do niedawna były zarezerwowane dla takich seriali jak "Star Trek". Z drugiej strony nauka zdalna ma też swoje minusy, o czym przekonują się na własnej skórze głównie rodzice. Z kolei dzieci tracą w tej sytuacji, ponieważ nie mają okazji spędzać czasu z rówieśnikami. Jednak coś za coś.

Okazuje się, że to, na co wiele osób dzisiaj narzeka, w 1997 roku było wizją przyszłości. Może trochę humorystyczną (jak tytuły wydawane przez Archie Comics), ale jednak wyobrażeniem lepszego jutra. Na Twitterze wydawnictwa, którego komiksy stanową podstawię serialu "Riverdale", pojawiła się strona z serii "Betty" #46. Chodzi o historię zatytułowaną "High School 2021 A.D." czyli "Liceum 2021 roku". Oto jak współczesność widzieli w 1997 roku scenarzysta George Gladir, rysownik Stan Goldberg i inker Mike Esposito.

No dobra, może wystrój wnętrz wygląd technologii i futurystyczne ubrania jak z serialu "Jetsonowie" się nie sprawdziły, ale kwestia wyobrażenia o szkolnictwie w 2021 roku, całkiem pokrywa się z tym jak wygląda ono w rzeczywistości. Betty uczęszcza na zajęcia dzięki wideokonferencji. Fragment ukazuje same plusy zdalnego nauczania. Główna bohaterka nie musi spieszyć się do szkoły i może dokończyć śniadanie 30 sekund przed zaczęciem lekcji. Ojciec Betty nawet jej zazdrości, wspominając, że za jego czasów, trzeba było dźwigać ze sobą książki i przejmować się takimi trywialnymi rzeczami jak pogoda.

W dalszej części komiksu pojawiają się inne elementy zgadzające się z naszymi realiami. Betty i Veronica rozmawiają ze sobą za pośrednictwem wideoczatu. Występują też problemy związane z dystansem społecznym. Veronice brakuje kontaktu z innymi uczniami, więc symuluje sobie doznania z klasycznej szkolnej klasy za pomocą... telewizora, na którym widzimy uczniów siedzących w ławkach. Nie brakuje też próby przechytrzenia nauczycieli. Dzisiejsi uczniowie oszukują, że zepsuł im się mikrofon, żeby uniknąć odpowiedzi a Veronica... posadziła przed kamerą lalkę, która ma ją udawać, by wymknąć się na wagary.

Obie bohaterki po drodze do muzeum, które kiedyś było ich liceum, spotykają Archiego i Jugheada. Wspólnie udają się na zwiedzanie przybytku, by zobaczyć, jak w zamierzchłych czasach wyglądało nauczanie szkolne. Finalnie okazuje się, że... Betty jest oczarowana dawną szkołą i z decydowanie wolałaby chodzić do liceum, niż całymi dniami siedzieć przed komputerem.

Skoro jest tak dużo zbieżności, czy można mówić o przepowiedzeniu zdalnego szkolnictwa w 2021 roku? Oczywiście, że nie. Zadział zwykły przypadek. Twórcy historii w humorystyczny sposób, chcieli pokazać pewną tendencję człowieka, któremu wydaje się, że to, czego nie ma, jest o wiele atrakcyjniejsze od tego, co posiada. Z tego powodu rodzice Betty, którzy zdają się zazdrościć, że córka nie musi chodzić do tradycyjnej szkoły, są zaskoczeni, kiedy dziewczyna z rozmarzeniem wspomina wizytę w muzeum. Trzeba jednak przyznać, że splash page zaprezentowany przez Archie Comics robi wrażenie.