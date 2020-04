Czy koronawirusem można zakazić się przez jedzenie? Nowe wytyczne od Sanepidu rozwiewają wątpliwości

Oświadczenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego porusza najważniejsze kwestie związane z żywnością w dobie pandemii koronawirusa. Czy można zakazić się poprzez jedzenie? Co z posiłkami na wynos i czy smażenie lub gotowanie niweluje prawdopodobieństwo zakażenia?

Czy koronawirusem można zakazić się przez jedzenie?

Podstawowym pytaniem jest rzecz jasna: czy koronawirusem można zakazić się przez jedzenie? GIS w swoim oświadczeniu powołał się na Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, który w dniu 9 marca 2020 roku zaznaczył, że:

" [...] zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2. [...] na podstawie doświadczeń z wirusami SARS i MERS można sądzić, że nie dochodzi do infekcji człowieka poprzez żywność wirusem SARS COV-2. Tak więc jest mało prawdopodobne, aby wirus przenosił się przez żywność, i nie ma dotychczas dowodów aby miało to miejsce. "

EFSA stale monitoruje sytuację, a jak również wiadomo - niezwykle ważna jest odpowiednia higiena i zastosowanie środków ostrożności. Tu pojawia się pytanie o obróbkę termiczna i jej wpływ na koronawirusa. Czy gotowanie i smażenie potraw może nas uchronić przed ewentualnym zakażeniem? Okazuje się, że tak.

" Koronowirusy potrzebują do namnażania gospodarza, którym jest człowiek. Dokładna obróbka termiczna niszczy wirusa, ponieważ koronawirus ulega zniszczeniu gdy zastosuje się odpowiednią kombinację czasu i temperatury np. 60stC przez 30 min. Tak więc w przypadku mięsa, produktów surowych, typowa obróbka cieplna eliminuje zanieczyszczenie mikrobiologiczne, w tym również SARS COV-2. "

W oświadczeniu, które ma formę Q&A, padła także odpowiedź odnośnie jedzenia "na ulicy". Tego kategorycznie robić nie wolno z uwagi na zbyt duże zagrożenie oraz obowiązujące obostrzenia.

" Nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy. Nie zawiera on odstępstw dotyczących spożywania posiłków, lodów, gofrów, hot dogów etc. w miejscach objętych nakazem noszenia maseczek. Aktualnie przepisy nie zabraniają prowadzenia działalności gastronomicznej „na wynos”, ale mając na uwadze, że koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową, jedzenie posiłków kupionych na wynos powinno następować w domu. "

W kwestii posiłków zamawianych "na wynos" i dostarczanych przez kierowcę należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Ważne jest przede wszystkim przechowywanie, a jeśli to możliwe to jego brak - posiłki najlepiej spożywać tuż po ich utrzymaniu. Jeśli jest to niemożliwe, trzeba przestrzegać odpowiednich wytycznych.

" Najlepszym rozwiązaniem jest jedzenie posiłku zaraz po dostarczeniu. Nie zaleca się ich przechowywania. Jeśli decydujemy się na przechowanie dań gotowych (zupy, pizza, dania mięsne, ziemniaki etc.) – pamiętajmy o właściwych warunkach chłodniczych (lodówka- poniżej 5C). Nie należy przechowywać dania dłużej niż 24h. Nigdy nie przechowujmy resztek posiłków, które jedliśmy. Jeśli chcemy przechować część dania, to nałóżmy na talerz ilość, którą zamierzamy spożyć, a resztę od razu umieśćmy w czystym zamykanym pojemniku i włóżmy do lodówki. Przechowywane posiłki takie jak np. zupy należy doprowadzić do wrzenia tak, aby zyskać pewność, że osiągnęła ona temperaturę 70°C. Inne dania należy odgrzewać do temperatury powyżej 70° C. "

Pełną treść oświadczenia, z resztą wytycznych, znajdziecie na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.