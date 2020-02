Czy moce superbohaterów pochodzą od Boga? Nowy kontrowersyjny pomysł twórców Marvela

Komiksy Marvela istnieją nieprzerwanie od lat 60. XX wieku, a niektórzy z bohaterów Domu Pomysłów są nawet jeszcze starsi. W ciągu wielu dekad twórcy mieli wiele pomysłów na to, by wytłumaczyć genezę mocy herosów. Wiele z nich z biegiem czasu zmodyfikowano, by dostosować się do nowych odkryć naukowych. W pewnym momencie nawet wyjaśniono, że eksperymenty kosmitów na Ziemi w czasach prehistorycznych sprawiły, iż na planecie jest nadzwyczaj duże stężenie super istot. To wyjaśnienie stało się już czymś oczywistym dla czytelników komiksów. Scenarzyści lubią jednak podważać dawno ustalone zasady funkcjonowanae świata. Przykładem tego typu praktyk jest element fabularny pochodzący z pierwszego numeru komiksu "X-Men/Fantastic Four".

Czy moce superbohaterów Marvela pochodzą od Boga?

Twórcami komiksu opowiadającego o wspólnej historii X-Men i Fantastycznej Czwórki są Chip Zdarsky, Terry Dodson, Rachel Dodson, Dexter Vines i Karl Story. Jednym z wątków jest stopniowy zanik niesamowitych umiejętności Franklina Richardsa - syna Mr. Fantastica i Invisible Woman.

Reed Richards postanowił zbadać przyczynę kondycji syna i podczas swoich badań natknął się na ciekawą teorię naukową. Wszystkie moce superbohaterów pochodzą z jednego międzywymiarowego źródła.

W komiksie pojawia się strona podchodząca z notatek Richardsa. Wynika z niej, że naukowiec od lat badał przyczynę przemiany Fantastycznej Czwórki w superbohaterów. Początkowo uważano, że odpowiedzialne za metamorfozę były promienie kosmiczne. W latach 60. tego typu tłumaczenie było wystarczające. Z czasem jednak kilkukrotnie zmieniano oryginalny pomysł Stana Lee, żeby bardziej uwiarygodnić wydarzenie opisane w pierwszym numerze "Fantastic Four".

Mr. Fantastic podczas poszukiwań dziwnych zachowań mocy Franklina dotarł do teorii naukowej doktor Rachny Koul - specjalistki w dziedzinie imperiumologii - nauki zajmującej się supermocami. Badaczka doszła do wniosku, że superbohaterowie stanowią żywe przewodniki tej samej mocy, mające źródło w potężnej energii z innego wymiaru, zwanej przez nią Godpower. Reed nie wykluczył, że teoria może być prawdziwa, a stan jego syna wynika z zakłócenia w przesyłaniu mocy.

Nie bez powodu Koul użyła angielskiego słowa "God", czyli "Bóg". Założenie teorii sugeruje, że za istnienie każdego superbohatera w multiwersum stoi bowiem niemal boska istota, która stoi ponad wszystkim, co istnieje. Fani komiksów zapewne wiedzą, że Marvel dorobił się postaci zwanej One-Above-All, która jest odpowiednikiem Jedynego Boga z wielu religii monoteistycznych - ucieleśnieniem wiekuistego dobra we wszechświecie.

Istnienie tej postaci nie wyklucza egzystencji innych potężnych kosmicznych istot, z których słynie multiwersum Marvela. Teoria Godpower jest jednak kontrowersyjna ze względu na swój wywrotowy charakter. Przeczy bowiem wszystkiemu, co zostało powiedziane o pochodzeniu mocy superbohaterów w komiksach ukazujących się na przestrzeni minionych dekad.

Pomysł nie jest wcale nowy, bo moce Silver Surfera działają w zasadzie na podobnej zasadzie. Jest naczyniem, w które Galactus wlał siłę zwaną Power Cosmic. Czy jednak możliwe jest, by pozostali herosi funkcjonowali w podobny sposób? D. R. Bickham z portalu CBR. com zadał też pytanie o źródło mocy czarnych charakterów. Czy jest takie samo jak w przypadku postaci pozytywnych? A może ich napędza istota odwrotna do One-Above-All, czyli One Below All? Co się też dzieje z czarnymi charakterami, które się reformują? Czy zaczynają być zasilane przez inne źródło energii? Teoria Godpower zdaje się pasować do postaci, które nabyły moce wskutek różnego rodzaju wypadków. Co jednak z mutantami, którzy rodzą się z zupełnie innym genotypem niż zwyczajni ludzie, pozwalającym im na osiągniecie supermocy? Czy są połączeni ze źródłem energii od samego poczęcia?

Z drugiej strony teoria zaprezentowana w "X-Men/Fantastic Four" #1 idealna wyjaśnia sytuację, którą ukazano w komisie "Immortal Hulk: Great Power", w którym Loki za pomocą magii przeniósł energię Hulka z ciała Bruce'a Bannera do ciała Spider-Mana. W ten sposób Peter Parker stał się nowym Hulkiem. Podobne zdarzenie miało miejsce w pierwszym numerze komiksu "Tarot", w którym Kapitan Ameryka podczas walki zamienił się w Zielonego Giganta.

Geneza umiejętności bohaterów Marvela zaprezentowana w "X-Men/Fantastic Four" #1 może nastręczyć kolejnym twórcom wielu komplikacji i znacząco wpłynąć na originy klasycznych herosów. Na razie należy jednak pamiętać, że Godpower to wciąż teoria - na razie Richards w żaden sposób nie udowodnił, że przypuszczenia Koul można uznać za w stu procentach zasadne. Możliwe, że jest ona słuszna tylko w przypadku niektórych superherosów, na przykład Franklina Richardsa. Co zadecydują twórcy komiksów? Zapewne przekonamy się w kolejnych numerach serii.

