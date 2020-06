Czy pierwowzór Samary Morgan z horroru "Ring" istniał naprawdę? Poznaj niezwykły przypadek Teda Seriosa

Theodore Judd Serios posiadał rzekome zdolności telekinetyczne. Obejmowały one zjawiska określane jako "fotografię paranormalną", "myślografię" i "nengrafię". Wszystkie sprowadzały się do jednego: przenosiły obrazy z umysłu "medium" na kliszę fotograficzną.

Poznaj niezwykły przypadek Teda Seriosa

Ta niezwykle niekonwencjonalna forma wykonywania zdjęć pojawiła się w czasie, gdy fotografia jeszcze raczkowała, a kontrowersyjne zjawisko badano w Japonii, Ameryce, Francji oraz Anglii. W Wielkiej Brytanii powołano nawet Stowarzyszenie ds. Badań Nadnaturalnych Obrazów które "po wielu testach obrazów orzekło, że obrazy otrzymane zostały w sposób wykluczający możliwość oszustwa".

Pierwsze paranormalne zarejestrowane fotografie powstały w latach 30. XX wieku. Wtedy okazało się także że Serios dzięki swoim nadprzyrodzonym zdolnościom potrafił lokalizować zaginione przedmioty. Znajomy hipnotyzer zaproponował wykonanie eksperymentu, podczas którego medium miało przenieść kilka zmyślonych widoków na kliszę. Ku zdziwieniu otoczenia doświadczenie się powiodło.

Następnie Serios zaczął eksperymentować z aparatem Polaroid. W 1962 roku Pauline Oehler – wiceprzewodnicząca Towarzystwa Badań nad Zjawiskami Paranormalnymi stanu Illinois opublikowała artykuł w magazynie "Fate", dzięki temu medium zainteresował się psycholog Jule Eisenbud.

Eisenbud badał niezwykłe zdolności mężczyzny przez całe lata i uznał, że w tym przypadku twierdzenia o zdolnościach nadnaturalnych Seriosa nie są przesadzone. Naukowiec sporządził kilka raportów, z czego najbardziej obszerny nosił tytuł: "Świat Teda Seriosa: Myślograficzne studia nad niezwykłym umysłem". Możemy się z niego dowiedzieć, w jaki sposób Serios wykonywał "myślowe fotografie" i jak długo trwał sam proces "przenoszenia" obrazu na klisze.

Jak przebiegały eksperymenty z "myślową fotografią"?

Eisenbud pracował intensywnie z Seriosem od 1964 do 1967 roku. W tym czasie powstało około 400 "obrazów", których powstania nikt nie potrafił wyjaśnić. Niezwykłe dzieła były tworzone w asyście wielu osób, wśród których byli fotografowie, psychiatrzy, fizycy, inżynierowie oraz inni naukowcy. Co ciekawe wszystko odbywało się na wielu kliszach i aparatach. Świadkowie przynosili własny sprzęt i klisze, których bacznie komisyjnie pilnowali. Były to aparaty typu Polaroid, co jednoznacznie wykluczało wszelkie zabiegi w ciemni. Serios nie dotykał ani sprzętu, ani zdjęcia w trakcie trwania eksperymentów.

Zgromadzeni na seansach świadkowie wybierani byli przypadkowo. Na ustalony znak kierowali swoje aparaty na medium. Oczywiście cześć zdjęć przedstawiała po prostu samego Teda Seriosa, jednak udawało się uzyskać fotografie tego, o czym w danej chwili myślał niezwykły mężczyzna.

Przeprowadzano również inny rodzaj testu. Jeden z uczestników chował w walizce zdjęcia. Zadaniem medium było przeniesienie ich na kliszę. Zdaniem świadków Seriosowi niejednokrotnie udawało się tego dokonać.

Czy da się jednoznacznie wytłumaczyć fenomen Seriosa?

Świtkowie twierdzili, że gdy Serios był w formie, potrafił wyprodukować od 50 do 80 obrazów w jednej sesji. Większość z nich wyglądała jak widokówki. Jednak, gdy podczas sesji był nietrzeźwy pracę nad "fotografią myślową" trwały kilka godzin i często nie dochodziły do skutku.

Profesor Eisenbud otwarcie twierdził, że Ted Serios był postacią niezwykle kontrowersyjną i sprawiająca ogromne problemy społeczne:

" Serios wykazuje patologiczne zachowania z wieloma zaburzeniami charakteru. Nie dostosowuje się do praw lub zwyczajów panujących w naszym społeczeństwie. Ignoruje służby społeczne, w wyniku czego wielokrotnie go aresztowano. Jego psychopatyczna i socjopatyczna osobowość manifestuje się też na wiele innych sposobów. Nie wykazuje on także mechanizmów samokontroli i często rozpacza czy wali głową o podłogę, jeśli tylko rzeczy nie układają się tak, jak należy. "

- pisał w swoich raportach naukowiec.

Oliwy do ognia dolewał były magik James Randi, który twierdził w mediach, że jest w stanie wykonać dokładne duplikaty zdjęć Seriosa. W rzeczywistości jednak nigdy tego nie dokonał, mimo próśb ze strony Eisenbuda.

Theodore Judd Serios zamarł w 2006 roku w Chicago. Jak się okazuje, nie był jedyną osobą, która posiadała takie nadnaturalne zdolności. Wśród innych mediów mogących stać się pierwowzorem Samary Morgan znaleźli się Japończycy, S. Takahashi oraz M. Koischi, a także znacznie bardziej współczesny izraelski "cudotwórca" Uri Geller.

Źródło: Jule Eisenbud "The World of Ted Serios: "Thoughtographic" Studies of an Extraordinary Mind", David Ray Griffin, "Parapsychology, Philosophy and Spirituality. A Postmodern Exploration."

