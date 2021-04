"Jeden z dziesięciu" to już kultowy teleturniej, który emitowany jest w TVP od 1994 roku. Widzowie jednak zaczęli się zastanawiać, czy czasem nie nadszedł koniec programu. Wszystko przez wypowiedź prowadzącego Tadeusza Sznuka.

To koniec teleturnieju "Jeden z dziesięciu"? TVP wydało oświadczenie

21 kwietnia 2021 zobaczyliśmy Wielki Finał 124. edycji programu "Jeden z dziesięciu". Tadeusz Sznuk pod koniec odcinka wypowiedział słowa, które mocno zaniepokoiły widzów: "Widzom dziękujemy za obecność. I to koniec". Zazwyczaj prezenter namawiał do oglądania kolejnej edycji programu, ale tym razem było inaczej. Czy to oznacza, że nadszedł koniec teleturnieju "Jeden z dziesięciu"?

Zaniepokojonych fanów programu postanowiło uspokoić Centrum Informacji TVP, które wydało specjalne oświadczenie. Telewizja Polska nie będzie rezygnować z programu "Jeden z dziesięciu". W różnych sezonach TVP decydowało się na emisję premierowych odcinków, jak również powtórek i fani programu mogą być pewni, że teleturniej będzie obecny w obecnej oraz w kolejnych ramówkach TVP1:

W celu uruchomienia produkcji kolejnych serii audycji, TVP prowadzi aktualnie negocjacje z producentem teleturnieju dotyczące warunków kontynuacji współpracy. Oczekiwania producenta wykraczają poza standardy TVP i nie mogą być spełnione.

Okazuje się, że to kolejny taki przypadek, gdy producent zewnętrzny wykorzystuje wcześniej praktykowany nierównoprawny model współpracy:

Taki model współpracy i produkcji dawał uprzywilejowaną pozycję producentowi i możliwość eskalowania przez niego coraz korzystniejszych warunków produkcji audycji, które to audycje wypromowała na swoich antenach TVP. Od kilku lat polityka Telewizji Polskiej przewiduje budowanie własnej podmiotowości jako producenta i w związku z tym jej celem jest rozwijanie głównie tych produkcji, do których posiada prawa.

Telewizja nie zamierza zawierać niekorzystnych umów i produkcja "Jeden z dziesięciu" może być kontynuowana, gdy producent zaakceptuje partnerskie zasady współpracy.

Czas zatem pokaże, w jakiej formie powróci "Jeden z dziesięciu" i czy w teleturnieju zobaczymy Tadeusza Sznyka. Wiele programów TVP przez ostatnie lata zmieniło swój format i prowadzącego.