Czy trójkąt miłosny X-Men przemieni się w czworokąt? Jean Grey znalazła nowego kochanka

Jonathan Hickman to komiksowy twórca, który w ciągu ostatnich kilku miesięcy sporo zmienił w świecie mutantów. To właśnie on wpadł na pomysł wykorzystania wyspy o nazwie Krakoa, by utworzyć na niej państwo należące do homo superior. Zmiany nie dotyczą jednak nowego statusu quo zbiorowości, ale również poszczególnych członków X-Men. Chodzi między innymi o nowe stosunki pomiędzy superbohaterami.

"Marauders" #9 - Jean Grey romansuje z Pyro?

Zjednoczeni mutanci postanowili stworzyć własną kulturę i dosłowny raj na ziemi dla wszystkich przedstawicieli homo superior. Okazuje się jednak, że X-Men nie tylko wyzwolili się od nienawiści ze strony ludzi, ale również tradycyjnego podejścia do związków. Jakiś czas temu twórcy zasugerowali, że Jean Grey, Wolverine i Cyclops żyją w trójkącie.

Niedawno pojawiła się kolejna sugestia. Tym razem dotycząca biseksualnych relacji Scotta i Logana.

To jednak, że na tym nie koniec. W dziewiątym numerze serii "Marauders" autorstwa Gerry'ego Duggana, Matteo Lolliego oraz Edgara Delgado pojawia się dwuznaczna scena, która karze czytelnikom wierzyć, że Jean znalazła nowego kochanka. W pewnym momencie Pyro - mutant władający ogniem, zauważa telepatkę siedzącą w uwodzicielskiej pozie na masce jego samochodu.

Nie wiadomo, czy Jean rzeczywiście chciała uwieźć mutanta, bo to, że żyje w otwartym związku jest raczej oczywistye, czy jedynie flirtuje z Pyro, by mieć szansę na podwózkę. Czy do słynnego trójkąta dołączy nowy członek? O tym przekonamy się zapewne w kolejnych tytułach poświęconych X-Men.

