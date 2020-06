Czy w "The Walking Dead" pojawił się Thor? Zaskakujące odkrycie po latach

Crossovery to ważny element wśród fanów komiksów. Nie zawsze są jednak oficjalne. Czasami twórcy pozwalają sobie na ukrycie pewnych smaczków, które wyłapią tylko naprawdę spostrzegawczy czytelnicy. Tak właśnie jest w przypadku jednego z numerów komiksu "The Walking Dead", w którym pojawiło się dość oczywiste nawiązanie do Thora - boga piorunów z Marvel Comics.

"The Walking Dead" - Thor walczył z zombie?

Ryan Scott z portalu Movieweb postanowił podzielić się pewnym znaleziskiem. Okazuje się, że w "The Walking Dead" #123 możemy dostrzec znajomy element z filmów i komiksów Mavela.

Numer z 2014 roku jest częścią słynnej historii zatytułowanej "All Out War", w której widzimy wojnę pomiędzy ludźmi Ricka Grimesa i Negana. Ta opowieść trafiła nie tak dawno na ekrany telewizorów, dzięki ósmemu sezonowi serialu "The Walking Dead". Wspomniany zeszyt rozpoczyna się odprawą ludzi Negana. W pierwszym rzędzie stoi mężczyzna, który dzierży w dłoni pewien charakterystyczny przedmiot - młot przypominający Mjolnira.

W świecie apokalipsy zombie osoby, które ostały się przy życiu, często wytwarzały sobie bronie, ale powyższy młot raczej nie został umieszczony w "The Walking Dead" przypadkowo. W świecie Marvela, ktokolwiek podniesie Mjolnira, jest godny mocy Thora, a więc w pewnym sensie staje się bogiem piorunów. Czy widoczny na powyższym panelu mężczyzna jest w takim razie Thorem w uniwersum "The Walking Dead"? Oczywiście, że nie, bo w komiksie (oprócz żywych trupów) raczej nie pojawiają się żadne fantastycznonaukowe zjawiska. To tylko Easter egg, który zapewne ucieszy fanów Marvel Comics i Image Comics.

Warto jednak pamiętać, że Robert Kirkman - scenarzysta komiksu "The Walking Dead", pracował również dla Marvela. Był odpowiedzialny za takie serie jak "Ultimate X-Men", "Irredeemable Ant-Man" oraz... "Marvel Zombies". To, że w uniwersum Domu Pomysłów istnieją żywe trupy, nie jest żadną tajemnicą. Tym bardziej trudno uważać, że młot z "The Walking Dead" znalazł się w komiksie przypadkowo.

Czy w uniwersum "The Walking Dead" istnieje Thor? No a kto trzyma Mjolnira? To tylko fajny Easter egg Nie. To przypadek. Nie każdy z młotem w dłoni jest od razu Thorem...

"The Walking Dead" sezon 11 - kiedy premiera?

Czy podobne Easter eggi pojawią się w jedenastym sezonie "The Walking Dead"? O tym przekonamy się za jakiś czas. Stacja AMC zapowiedziała bowiem, że zobaczymy kontynuację serialu. Zanim to nastąpi, musi zadebiutować piętnasty odcinek dziesiątego sezonu, który przez koronawirusa nie trafił jeszcze na antenę stacji. Twórcy zapewniają, że premiera ostatniego odcinka odbędzie się jeszcze w roku 2020, ale na razie nie podali żadnych konkretów.

Zobacz też: Twórca "The Walking Dead" w końcu zdradził, skąd wzięła się apokalipsa zombie