Czy warto nadpłacać kredyt gotówkowy?

Co drugi dorosły Polak posiada jakiś kredyt, a najczęściej zaciąganym zobowiązaniem jest właśnie kredyt gotówkowy na dowolny cel. Co ciekawe, nie zawsze jest to produkt finansowy, który ma poprawiać naszą sytuację materialną.

Bardzo często zdarza się, że jest brany w sytuacjach chwilowych problemów z płynnością finansową, niespodziewanych wydatków albo wygórowanych potrzeb. Pewne jest jednak, że stanowcza większość kredytobiorców w momencie podpisywania umowy kredytowej ma absolutną pewność co do regularnej spłaty miesięcznych rat. Co więcej, w czasie współpracy z bankiem sytuacja finansowa klienta może na tyle ulec poprawie, że będzie on w stanie nadpłacić kredyt, aby szybciej uwolnić się od zobowiązania. Czy zawsze warto to robić? Poznaj szczegóły.

Co to znaczy nadpłacanie kredytu gotówkowego?

Na początku warto zaznaczyć, że nadpłacanie kredytu gotówkowego jest uregulowane prawnie i taka możliwość przysługuje wszystkim kredytobiorcom, a instytucja bankowa nie może takiego procesu odmówić. Okazuje się jednak, że nadpłata może odbyć się na różnych warunkach, dlatego jak najbardziej zasadne jest pytanie, czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny albo kredyt gotówkowy?

Kredytobiorcy mogą to zrobić, korzystając z dwóch opcji. Kredyt gotówkowy może być nadpłacony aż do jego całkowitej spłaty, ale nadpłacona może zostać również tylko część zobowiązania. W takim przypadku współpraca z bankiem nie ulega zakończeniu, czas trwania umowy może ulec skróceniu albo wysokość miesięcznych rat staje się niższa.

Czy warto nadpłacać kredyt?

Jeśli masz kredyt gotówkowy i cieszysz się przypływem gotówki, na pewno zastanawiasz się, nadpłacać kredyt czy nie? Okazuje się, że na to pytanie nie ma jasnej odpowiedzi, a przed takim krokiem zawsze należy poznać konkretne wytyczne banku, z którym współpracujesz. Co istotne, aspekty nadpłacania kredytu powinny być klientowi dobrze znane już w momencie podpisywania umowy, niestety wciąż niewiele osób się nimi interesuje.

Nadpłata kredytu jest opłacalna, ale tylko wtedy, gdy bank nie pobiera za taką operację żadnych dodatkowych prowizji. Pamiętaj, że spłacając szybciej kredyt gotówkowy online, bank traci odsetki, które musiałbyś regulować przy każdej miesięcznej racie. Dla instytucji bankowych nadpłata zobowiązań kredytowych nie jest opłacalna. Ponadto, w licznych przypadkach nadpłata kredytu, nawet jeśli zaciągnięty został najtańszy kredyt gotówkowy, wymaga od banku zwrotu chociaż części kosztów, jakie kredytobiorca poniósł przy podpisywaniu umowy, a które pobrane zostały za cały okres regulowania należności zgodnie z harmonogramem.

Jeśli instytucja narzuci prowizję za wcześniejszą spłatę, musisz przekalkulować, czy bardziej opłaca ci się ją zapłacić, a może jednak lepsze finansowo będzie dla Ciebie regulowanie należności na dotychczasowych zasadach?

Dlaczego Polacy chcą nadpłacać kredyty?

Polacy, którzy posiadają wystarczające oszczędności, chcą czym prędzej spłacić kredyt gotówkowy i zakończyć współpracę z bankiem. Wszystko dlatego, że wciąż nie mamy pełnego zaufania do tych instytucji i nie lubimy długów.

Warto się jednak dobrze zastanowić. Jeśli spłata rat na dotychczasowych warunkach nie wpływała negatywnie na płynność finansową i zarządzanie budżetem w gospodarstwie domowym, może lepiej nadal współpracować z bankiem a nadwyżki pieniędzy zainwestować, aby te mogły zostać pomnożone? Może warto zarabiać, aby zobowiązanie kredytowe spłacało się "samo"?