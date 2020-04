Czy za wyjazd do rodziny na święta grozi nam mandat? Wielkanoc w czasach pandemii

Polska należy do grona państw, które z pandemią radzą sobie izolując obywateli. Władze wprowadzają kolejne ograniczenia dotyczące przemieszczania. Zamknięto puby, restauracje, salony kosmetyczne, szkoły czy centra handlowe. Zewsząd słyszymy apele o pozostanie w domach i przestrzeganie zasad izolacji. Jak pandemia wpłynie na tegoroczne święta?

Wśród zmian, które przysporzyła Polakom pandemia koronawirusa znalazł się rygorystyczny zakaz poruszania. Nowe przepisy mówią, że wychodzenie z domu należy ograniczyć do absolutnego minimum oraz pamiętać o zachowaniu 2 metrowego odstępu od innych ludzi. Sytuacja znacznie skomplikuje się już w piątek 10 kwietnia, kiedy to osoby nie mieszkające z rodziną, będą chciały wrócić do domów na święta.

Wielkanoc 2020: Wyjazd do rodziny na święta grozi mandatem?

Przepisy nie zakazują ani nie pozwalają jednoznacznie na świąteczne spotkania z rodziną. Jednak w ostatnim czasie zmieniły się znacznie warunki podróżowania. Zgodnie z nowymi rozporządzeniami wolno:

dojeżdżać do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością);

świadczyć wolontariat na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu);

załatwiać sprawy niezbędne do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi);

wykonywać czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie – Prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.

Dla niektórych spotkanie z rodziną podczas świat może być "sprawą niezbędną do życia codziennego", jednak taki argument może nie przekonać policjantów. Szczególnie mając na uwadze słowa szefa Kancelarii Premiera oraz ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, którzy wydali wyraźne zalecenia dotyczące tegorocznej Wielkanocy.

Posłuchaj podcastu

Michał Dworczyk podczas konferencji prasowej podkreślił:

" Powinniśmy maksymalnie ograniczyć przemieszczanie się. Rekomendacja jest jednoznaczna - zrezygnujmy w te święta z podróży, zostańmy w domach. "

Warto również pamiętać, że w grupie ryzyka zachorowania na COVID-19 są osoby starsze. Młodsze pokolenie często przechodzi chorobę bezobjawowo, dlatego ryzyko zarażenia naszych rodziców i dziadków w święta jest bardzo duże.