Czytelnicy twierdzą, że Stephen King przewidział pandemię. Co na to pisarz?

Koronawirus dalej nie schodzi z ust całego świata. Przedsiębiorcy liczą straty związane z pandemią, muzycy odwołują koncerty, a celebryci namawiają fanów do zostania w domu i przestrzegania zasad kwarantanny, która może potrwać jeszcze kilka tygodni. Ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów z ludźmi to jedyny sposób, aby powstrzymać koronawirusa.

Stephen King przewidział pandemię? Pisarz odpowiada

Jednym ze sposobów na zabicie czasu w domowych warunkach jest nadrobienie zaległości w filmach, serialach i lekturach. Wśród najbardziej poczytnych autorów od lat znajduje się Stephen King, którego powieści równie chętnie co czytane, są przenoszone na duży ekran w postaci wielkich produkcji. Pisarz ma spore grono swoich fanów, którzy jak to z fanami bywa, doszukują się w jego książkach kolejnego dna, smaczków i niedosłownych przekazów.

Podczas kwarantanny wielbiciele autora "To" wymyślili ciekawą teorię. Uznali, że aktualnie nasza codzienność zaczyna przypominać akcję powieści "Bastion". Pierwsze wydanie książki pojawiło się w 1978 roku. Opowiada ona o sztucznym wirusie grypy, który wydostał się z bazy wojskowej w USA. To co zdecydowanie różni go od koronawirusa to ogromny procent śmiertelności, który za sobą niósł. W powieści wyniosła ona aż 99,4 procent.

Mimo nieścisłości czytelnicy Kinga zaczęli węszyć spisek. Jednak Stepehen King nie jest zadowolony z zyskujących na popularności teorii. Odniósł się do pomysłów fanów za pośrednictwem Twittera:

" Nie, pandemia koronawirusa nie jest przypadkiem podobnym do tego z "Bastionu". Nie jest nawet w przybliżeniu tak poważna, jak ta którą opisałem. Przeżywalność jest zdecydowanie większa. Bądźcie spokojni i stosujcie się do zaleceń, bądźcie odpowiedzialni. "

