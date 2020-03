DOOM Eternal: heavymetalowy chór na ścieżce dźwiękowej. Zapowiada się prawdziwa rzeźnia [WIDEO]

DOOM Eternal zapowiada się na piekielnie dobrą (i trudną) grę. Mieliśmy już okazję spędzić przy niej kilka godzin, które spędziliśmy siejąc postrach i panikę wśród legionów demonów zmierzających setkami ku rychłej śmierci.

Mocne uderzenie pojawiało się jeszcze przed rzuceniem się w wir zabijania, w menu gry. Ciężkie riffy przyjemnie pieściły ucho, wprawiając w odpowiedni nastrój przed wymierzeniem sprawiedliwości hordom piekielnym, które ważyły się podnieść ręce na Ziemię.

Jak się okazało, nie było to ostatnie słowo Bethesdy, jeśli chodzi o godną oprawę dźwiękową dla DOOM Eternal. Studio pochwaliło się właśnie, że motyw przewodni dla prowadzonego przez nas Slayera został nagrany przez heavymetalowy chór. Zobaczcie go w akcji.

DOOM Eternal z heavymetalowym chórem. Oprawa muzyczna godna rzeźni

Za muzykę do DOOM Eternal odpowiada kompozytor Mick Gordon, który postanowił stworzyć dla prowadzonej przez gracza postaci coś wyjątkowego.

" Przedstawiamy chór heavymetalowy DOOM Eternal – eklektyczną grupę wokalistów heavymetalowych o różnym pochodzeniu i osiągnięciach, którzy jednak mają jedną wspólną cechę: uwielbiają DOOM-a. Do chóru zgłosili się tacy wykonawcy jak Tony Campos (Ministry; Static X), Sven De Caluwe (Aborted), Linzey Rae (The Anchor) i inni. Mick, wraz z utalentowanym zespołem dźwiękowym id Software, stworzył wyjątkową pieśń dla chóru w tajemniczym i starożytnym języku nawiązującym do początków Slayera. Pieśń ta płynnie wplata się w ścieżkę dźwiękową i jest bezpośrednio związana ze światem DOOM Eternal. "

Urywki sesji z nagrania oraz wypowiedzi twórców można zobaczyć na klipie pokazującym kulisy powstawania utworu śpiewanego przez heavymetalowy chór.

Utworu w całej okazałości można będzie posłuchać 20 marca 2020, w dniu premiery DOOM Eternal.

Twórcy gier chętnie sięgają po utwory kojarzone z metalem. Nagrany przez mongolski The HU do gry Star Was Jedi: Upadły zakon utwór stał się tak popularny, że studio nagrało do niego teledysk.

