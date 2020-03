DOOM Eternal sprowadził piekło do Warszawy i Krakowa. Demoniczne murale w centrach miast [WIDEO]

W przerwie w robieniu demonicznym pomiotom piekła w piekle i ratowania Ziemi przed diabelską inwazją można skorzystać z chwili oddechu i sprawdzić, co widziałoby się, gdyby zamiast wypełniania obowiązków Slayera chodzić do zwykłej pracy lub uczyć się w szkołach i na uczelniach.

DOOM Eternal szturmem zdobył względy graczy lubujących się w sadystycznej przemocy wymierzonej w siły piekielne; im większą rzeź się rozpętuje, tym groźniejszym przeciwnikiem się staje dla hord demonów, które na widok bohatera zaczynają się modlić.

Cenega, która odpowiada za dostarczenie DOOM Eternal do rąk polskich graczy, przygotowała z okazji premiery kilka ciekawych akcji. W ramach jednej z nich można zamówić sobie DOOM Pizzę i skorzystać z promocji w dwóch smakach, w obu uzyskując zniżki na zakupy.

Specjalny utwór inspirowany DOOM Eternal nagrał Hunter, a w teledysku do „kArmageDoom” można znaleźć wiele nawiązać do serii gier.

DOOM Eternal pojawił się także na muralach w Warszawie i Krakowie. Dzieła nie mogą cieszyć się należytą popularnością ze względu na epidemię COVID-19, ale można je zobaczyć dzięki filmowi, w którym Slayer zamiast z karabinem widziany jest z pędzlem i wiadrem krwi.

W Warszawie mural DOOM Eternal mogą podziwiać osoby, które przejeżdżają obok Dworca Centralnego. Dzieło zajmuje całą ścianę boczną budynku.

"

Z okazji premiery gry DOOM Eternal, przygotowaliśmy dla was niesamowite murale – ale niestety obecna sytuacja pokrzyżowała nam trochę plany. Wiemy, że wszyscy powinniśmy być teraz w domach i nie jest to czas na oglądanie murali na żywo. Żebyście jednak niczego nie ominęli, mamy dla was specjalne wideo, pokazujące jak powstawał mural w Warszawie. "