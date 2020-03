DOOM Pizza dla graczy DOOM Eternal. Dostępna w wersji Slayer i Vega

Granie w gry w czasach epidemii COVID-19 to łączenie przyjemnego z pożytecznym. Możliwość zanurzenia się w wirtualnym świecie pozwala zapomnieć o tym, jak bardzo w ostatnich tygodniach zmienił się ten prawdziwy, a na dodatek grając nie wychodzimy na zewnątrz i nie przyczyniamy się do ryzyka zwiększenia liczby zachorowań.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski w wywiadzie powiedział, że od tego w jaki sposób będziemy podchodzić do kwarantanny społecznej wynika jaki sposób przebiegać będzie epidemia.

Najbardziej odpowiedzialną rzeczą, jaką można obecnie zrobić, to zostanie przed komputerem lub konsolą, odpalenie gry i spędzenie nad nią kilku godzin. Jeśli do tego jeszcze zamówimy pizzę, to aktywnie włączamy się w ratowanie lokali gastronomicznych przez upadłością. Promocja przygotowana przez Cenegę i Pizzę Dominium kierowana jest zarówno do osób, które Doom Eternal chcą zakupić, jak i do bohaterów, którzy sieją już postrach w piekielnych zastępach.

DOOM Pizza dla graczy DOOM Eternal. Promocja Cenegi i Pizza Dominium

Zasady promocji są proste:

" Każdy, kto zamówi limitowaną Pizzę DOOM, do zamówienia otrzyma unikatowy kod rabatowy, uprawniający do zakupu pudełkowej edycji gry DOOM Eternal z 30-zł rabatem w sklepie Muve.pl. Do każdego zakupu pudełkowej edycji gry DOOM Eternal w Muve.pl, dołączamy specjalny kod pozwalający zamówić w Pizza Dominium dwie pizze w cenie jednej. "

DOOM Pizza dostępna jest w dwóch wariantach: mięsnym, nazwanym Slayer, oraz wegetariańskim, noszącym nazwę Vega. Pizza dostępne jest w dniach 20 marca – 20 kwietnia 2020, o ile pochłonięci spalaniem piekła gracze nie skonsumują limitowanych produktów szybciej (liczba kodów zniżkowych jest ograniczona).

DOOM Pizzę można doprawić do smaku nagannym przez Huntera utworem „kArmageDoom”, skomponowanym specjalnie z myślą o grze. W teledysku można znaleźć wiele smaczków dla osób, które walczyły z siłami piekielnymi na Marsie.

Mieliśmy okazję grać w DOOM Eternal jeszcze przed premierą. Tak cudownej rzezi nie widzieliśmy od dawna.

