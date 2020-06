Daniel Radcliffe skomentował transfobiczne wypowiedzi J.K. Rowling: "Transgenderowe kobiety są kobietami"

Żyjemy w czasach, w których odpowiedzialność za słowa jest o wiele większa niż kiedykolwiek. Przekonała się o tym na własnej skórze J.K. Rowling - pisarka, która stworzyła serię "Harry Potter". Została skrytykowana za serię transfobicznych wpisów na Tweeterze. Do krytyki autorki dołączyły gwiazdy filmów opartych na jej książkach, między innymi gwiazdor serii - Daniel Radcliffe.

Chociaż Rowling w swoich książkach uczy tolerancji i otwartości na wszelkie odmienności, w prywatnym życiu zdaje się wykazywać cechy typowe dla Ślizgonów i niektórych mniej radykalnych zwolenników Voldemorta. Pisarka już wcześniej była krytykowana za rasistowskie i transfobiczne wypowiedzi. Ostatnio powróciła jednak do tematu, twierdząc, że menstruują jedynie kobiety.

Rowling została skrytykowana nie tylko przez anonimowych użytkowników Twittera, ale również przez organizację broniącą praw osób LGBTQ o nazwie GLAAD, a także osoby publiczne. Wśród nich znalazł się Daniel Radcliffe - odtwórca Harry'ego Pottera w filmach na podstawie książek Rowling.

Aktor napisał krótki esej na portalu The Trevor Project, w którym zawarł swoją konstruktywną krytykę w kierunku postawy, jaką reprezentuje Rowling. Gwiazdor postanowił stanąć po stronie społeczności osób transgenderowych i niebinarnych.

Aktor zwrócił się też bezpośrednio do osób pokrzywdzonych przez Rowling, które jednocześnie kochają serię "Harry Potter".

"

To dla was znaczy, co dla was znaczy i mam nadzieję, że te komentarze nie zmniejszą zbyt mocno waszych uczuć. "